Nek | non ho mai smesso di mettermi in gioco

Sanremo 2019 - Nek sembra non invecchiare mai : ecco le possibili cause : Era il 1997 quando Nek si presentò sul palco dell’Ariston cantando Laura non c’è. Sono passati 22 anni. E tutti noi, in qualche modo, siamo invecchiati. Tranne lui. Ma quali sono i modi che Filippo Neviani in arte Nek mette in atto per fermare il tempo? Perché il nostro, a differenza di molti altri visti anche sul palco dell’Ariston, non sembra aver fatto ricorso a botox o punturine. Dopo attente ricerche, abbiamo provato a ...

VIDEO Nek - Festival di Sanremo 2019 : “Mi farò trovare pronto” non convince il grande pubblico : Nek era uno degli artisti più attesi nella prima serata del Festival di Sanremo 2019 ma il cantante non ha convinto totalmente, molti appassionati hanno storto il naso riguardo alla sua prestazione sul palco dell’Ariston. Andrà riascoltato per magari capire di più il testo e l’arrangiamento della sua “Mi farò trovare pronto”, brano inedito scritto e musicato da Paolo Antonacci, Luca Chiaravalli, Filippo Neviani. Di ...

Sanremo 2019 - Nek sale in classifica. E i social apprezzano - ma non l'audio - : Modena, 6 febbraio 2019 - Sanremo 2019 parte bene per Nek . Il cantante di Sassuolo, in gara con ' Mi farò trovare pronto' , chiude il debutto di questa 69esima edizione del festival nella parte alta ...

Michelle Hunziker presenta mamma INeke sui social. Non li dimostra - ma ecco quanti anni ha : Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più amate. Conduttrice, attrice, showgirl, modella e ora anche imprenditrice, oltre che mamma di tre figlie. Aurora, 22 anni, è nata dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste invece, di 5 e 3 anni, sono il frutto dell’amore con il suo attuale marito, Tomaso Trussardi. È una forza della natura Michelle, oltre che uno schianto. Ha compiuto da poco 42 anni e ha un ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - LiNeker lo massacra ripensando al dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

LiNeker e il selfie di Ronaldo : 'Non era il giorno giusto' : Il blitz di Cristiano Ronaldo ieri a Madrid non è passato inosservato. Prima la sfilata col viso sorridente, assieme alla fidanzata Georgina, all'arrivo in tribunale. Poi, una volta chiuso il ...