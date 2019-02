L' elettrica esce dalla città | in arrivo la ricarica veloce in autostrada

La mobilità elettrica cresce in Europa ma Italia ancora lenta secondo un'indagine di LeasePlan : PRIMAPRESS, - ROMA - cresce in Europa la voglia di mobilità elettrica ma l' Italia resta ancora il fanalino di coda secondo l'indice EV Readiness elaborato dalla società olandese attiva nel lungo ...

Cielo fluorescente a New York : esploso un trasformatore di una centrale elettrica : L'esplosione di un trasformatore di una centrale elettrica nel Queens ha creato un alone blu nel Cielo di New York. Oltre alla scia spettacolare, l'esplosione ha generato un piccolo incendio. Non ci ...