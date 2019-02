Una Brexit imbalsamata

Brexit - si fa strada il ‘no deal’. Tajani : “Vicini a Una catastrofe umanitaria ed economica” : L'Unione Europea ha nuovamente detto 'no' alla richiesta di Theresa May di modificare l'accordo di ritiro del Regno unito dall'Unione Europea, nonostante la promessa del premier britannico che la Brexit "si fara' nei tempi previsti". A 50 giorni esatti dalla data fatidica della Brexit, malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti della ...

BREXIT - TUSK È Una FURIA 'INFERNO PER I FALCHI'/ Ultime notizie 'Probabile il no-deal - impossibile il remain' : Parole di fuoco quelle di Donald TUSK in merito alla BREXIT. Il presidente del consiglio europeo augura l'INFERNO ai falchi pro-uscita

Juncker avverte May : così aumenta il rischio di Una Brexit disordinata : BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ...

Brexit - Paul Mason : “Il Parlamento toglierà di fatto al governo il controllo - Una crisi costituzionale senza precedenti” : Paul Mason, giornalista e saggista, è uno dei più influenti intellettuali di sinistra britannici. Di estrazione popolare, nel febbraio 2016 ha lasciato il ruolo di caporedattore economia di Channel 4 per essere libero dagli obblighi di imparzialità giornalistica. Influente attivista del Labour di Corbyn, si definisce un social-democratico radicale. Cosa c’è alle radici di Brexit? Il Regno Unito ha sempre avuto una relazione molto distaccata con ...

Una società spezzina sul convulso palco della Brexit : La Spezia - Ed ecco che nel complesso scenario della Brexit si fa spazio una realtà spezzina, la Jobson Italia, specializzata in manutenzioni e riparazioni di grandi navi, con cantieri alla Spezia, a ...

Una società italiana per salvare i porti inglesi dalla Brexit : Mettere in difficoltà di porti della Gran Bretagna è un rischio per le pesanti ripercussioni sull'economia del paese dal momento che il 55% delle merci internazionali che transitano dai porti della ...

La Bbc potrebbe aprire Una sede a Bruxelles dopo la Brexit : (foto: Getty) Fra le numerose conseguenze di un mancato accordo fra il governo del Regno Unito e l’Unione Europea in relazione alla Brexit, ci potrebbero essere anche delle ripercussioni che riguardano il sistema audiotelevisivo. Durante gli incontri del World Economic Forum in corso in questi giorni a Davos, infatti, il premier belga Charles Michel ha dichiarato di aver parlato con il direttore generale della Bbc, Tony Hall, ...

Borse europee caute in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara Una legge per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Brexit - Barnier : 'se da UK proposte non positive - sarà no-deal Brexit. NessUna scadenza su backstop' : Parole dure contro il Regno Unito arrivano dal responsabile Ue per le trattative sulla Brexit, Michel Barnier. "Se dal Regno Unito non arriveranno proposte positive, l'esito sarà quello di un no-deal ...

Che ne sarà dei nostri dati in caso di Una Brexit senza accordo? : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Lo spettro di un no deal Brexit fa paura. Uscire dall’Unione europea senza un accordo di negoziato potrebbe rivelarsi un incubo sotto tanti punti di vista. Soprattutto per il Regno Unito, ma ci sarebbero ripercussioni negative anche per l’Europa. Il governo inglese per il momento rimane in piedi, dopo il voto di fiducia vinto in parlamento. Theresa May ora deve rimboccarsi le maniche e cercare di ...

Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è Una opzione». Theresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...

Brexit - Una pizzeria fa sconto del 25% a chi vuole secondo referendum : Una pizzeria di Stoke Newington ha deciso di offrire il 25% di sconto a chiunque possa dimostrare di essere realmente intenzionato ad un secondo referendum sulla BrexitCome fare? Semplice, l'Apollo Pizza ha le idee chiare. Sarà necessario presentarsi in pizzeria muniti di una lettera, una mail o semplicemente un messaggio su Facebook rivolto al proprio membro del Parlamento locale. La pizzeria è situata a Hackney e Stoke Newington e come membro ...

Brexit : conservatore Archer al 'Corriere della Sera' la May è Una zombie della politica : Roma, 17 gen 10:02 - , Agenzia Nova, - il premier britannico Theresa May è sopravvissuta ancora una volta, eppure c'è chi dice che in questa situazione dovrebbe essere lei stessa a dimettersi. "I nodi ...

Cosa si rischia con Una Brexit senza intese : Sarebbe un guaio per gli italiani residenti in Gran Bretagna e un danno miliardario per le imprese, si calcola un volume di affari di oltre 23 miliardi di euro per l'export - 4 miliardi e mezzo di ...