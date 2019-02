Con il Sassuolo rientra Spinazzola

Juventus - Contro il Sassuolo dovrebbero esserci Dybala - Alex Sandro e Bentancur : La Juventus prepara alla Continassa la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo è tornare a vincere per allontanare le critiche e tenere a debita distanza il Napoli, che nel turno scorso ha rosicchiato due punti. Non è vera crisi, ma sicuramente è il primo momento difficile dei bianconeri in questa stagione e per superarlo Allegri ha già deciso di schierare tutti i big a sua disposizione: dovrebbero tornare infatti i titolari Dybala, ...

Serie A Sassuolo - ecco Demiral : «Contento di essere qui - voglio ripagare la fiducia» : Sassuolo , MO, - Merih Demiral , neo acquisto del Sassuolo , è stato presentato in conferenza stampa. Queste le parole del giovane turco: " Sono molto contento di essere qui, devo ringraziare il ...

Ds Sassuolo : 'Demiral? Nessuna sinergia Con la Juventus' : E' considerato uno dei difensori più promettenti in Europa, quindi in pieno accordo con la nostra politica di puntare su giovani di valore. Il mercato? Fortunatamente non avevamo da fare molto, ...

Consigli fantacalcio 23 giornata : Juventus Con il Sassuolo per ripartire : Consigli fantacalcio 23 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la 22° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi ieri con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta, che è già tempo di pensare alla giornata numero 23. Si parte giovedì 8 febbraio alle 20.30 con in campo ancora la Lazio che, causa il match del Sei Nazioni […] L'articolo Consigli fantacalcio 23 giornata: Juventus con il Sassuolo per ripartire proviene ...

Genoa vicino alla vittoria Con il Sassuolo : Merito di Sanabria, i rossoblu ristabiliscono gli equilibri dopo essere andati sotto di un gol. E sfiorano la vittoria in diverse occasioni. Partita conclusa in parità

Sassuolo-Cagliari 3-0. Locatelli - Babacar e Matri Consegnano i tre punti ai neroverdi : Sassuolo Cagliari 3-0 , rivivi qui la diretta Serie A, risultati e classifica La cronaca. Locatelli e Babacar consentono al Sassuolo di andare al riposo sul doppio vantaggio. Parte forte il Cagliari ...

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo Contro il Cagliari - Quagliarella da record Contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

Sassuolo in ‘versione Europa’ - gol e spettacolo Contro il Cagliari : De Zerbi non sbaglia un colpo [FOTO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : Sassuolo favorito Contro il Cagliari - 21giornata - : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite, messe in programma nella 21giornata del campionato, il 25 e 26 gennaio 2019.

Sassuolo : Boga lo spacca-partite Con la voglia di Continuità : Jérémie Boga lo 'spaccapartite'. Riflettori puntati sull'ala del Sassuolo, una delle Giovani Promesse protagonista della grande iniziativa firmata Gazzetta dello Sport in partnership con Gillette, volta alla scoperta e all'approfondimento dei migliori under 23 della Serie A, italiani e stranieri. Boga è stato uno dei migliori nell'ultimo turno di campionato, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus in trasferta Contro l’Orobica - Milan-Sassuolo big match : Dopo la pausa dovuta alla Nazionale Italiana di Calcio femminile, vittoriosa nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, torna in scena il campionato di Serie A con la 14esima giornata. Si riparte con la Juventus capolista. La Vecchia Signora andrà sul campo del fanalino di coda Orobica (sabato alle ore 14.30) con la voglia di confermare il primato. Le ragazze di Rita Guarino, forti della Serie positiva di otto vittorie negli ultimi otto ...

Calcio femminile - Serie A : esame Sassuolo per il Milan dopo il ko Contro la Fiorentina : L'appuntamento è per domenica 27 gennaio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A per la terza giornata del girone di ritorno della campionato di Serie A femminile.

Volley : Volley : Coppa Italia A2 Femminile - Sassuolo è la seConda finalista : LA CRONACA DEL MATCH- La prima notizia in casa Canovi Coperture arriva ancora prima che le due formazioni scendono in campo: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è finalmente ufficiale l'arrivo ...

Serie A - segnate 33 reti : Juve Con sicurezza sul Chievo - Inter fermata dal Sassuolo : Se non fosse per Inter-Sassuolo, questa ventesima giornata di Serie A ha regalato grandissimi emozioni e tantissimi gol. 33 reti in totale, una goleada e numerosi match con finali al cardiopalma. Si può parlare ancora di lotta al vertice? È ormai il discorso che ogni appassionato si ripete quasi ogni domenica....Continua a leggere