Biathlon | Short Individual 12 5 km femminile Canmore 2019 | la startlist e i pettorali di

Biathlon - Short Individual 15 km maschile Canmore 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Canada: tre giorni di gare a Canmore proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che oggi, giovedì 7, alle ore 20.20 italiane affronteranno la prima Short Individual della storia del circuito maggiore: 15 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : short individual ad Alexander Povarnitsyn e Yuliia Zhuravok. 11° Pietro Dutto : Senza le punte Irene Lardschneider e Patrick Braunhofer l’Italia dell’IBU Cup di Biathlon viene ottimamente difesa da Pietro Dutto, che nella short individual odierna di Arber, in Germania, centra l’11° posto. Sui 15 km riservati agli uomini c’è anche il 29° posto di Michael Durand, mentre sui 12.5 km femminili si classifica 31ma Michela Carrara. Nella gara maschile successo del russo Alexander Povarnitsyn in ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il Biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 12 gennaio : Europei di speed skating e short track - c’è il Biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...