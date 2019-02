Disabili, aumentano le spese dei comuni per i servizi sociali, ma l’Italia è ancora divisa

fondazioneserono

: ++ OLBIA: AUMENTANO GLI STALLI PER LE PERSONE DISABILI ++ Ecco dove. - Olbia_it : ++ OLBIA: AUMENTANO GLI STALLI PER LE PERSONE DISABILI ++ Ecco dove. - PennyEgidio : @mariogiordano5 I famosi 780€ pensione invalidità sono aumentate solo 3€. Qua, o si aumentano perché i disabili non… - PennyEgidio : Emilia Romagna: le casse dei disabili prosciugate per mantenere i clandestini, Decreto Sicurezza è in vigore ma per… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) L’ISTAT ha pubblicato i dati relativi alledeiper inel 2016: iitaliani hanno speso 7 miliardi e 56 milioni di euro, lo 0,4% del PIL nazionale incrementando la spesa del 2% rispetto all’anno precedente.Prosegue la ripresa iniziata nel 2014, in controtendenza con il triennio 2011-2013, che ha riportato la spesa deiai livelli pre-crisi economica. Inel 2016 hanno speso in media 116 euro per ogni residente, contro i 114 del 2015, ma esistonoforti differenze a livello territoriale: la Calabria spende 22 euro contro i 517 della PA di Bolzano.I dati della Calabria rispecchiano la situazione del Sud Italia, dove risiede il 23% della popolazione e dove si spende solo il 10% delle risorse per ie di assistenza.Qual è la fonte finanziaria per idei? Il 61,8% dei casi proviene da forme ...