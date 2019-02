Hamsik saluta Napoli al Tam | ' Scusate | ma non posso parlarne'

Hamsik saluta il Napoli! La Cina attende lo slovacco : Quasi come un fulmine a ciel Sereno, Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Sampdoria ha annunciato l’imminente addio di Marek Hamsik alla maglia azzurra.Stamane i titoli di giornale sono tutti per Marek Hamsik. Lo slovacco è Inn procinto a lasciare Napoli e il Napoli per tuffarsi in un’esperienza tutta nuova. L’addio di Marechiaro alla maglia azzurra poteva avvenire già la scorsa estate, quando cioè, le prime sirene cinesi ...

Il Mattino dei Tifosi fa tappa al Mann - Anna Trieste saluta Hamsik : Nel giorno dell'addio di Marek Hamsik, in partenza per la Cina, Il Mattino dei Tifosi fa tappa al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tra turisti in fila per la domenica dei musei e...

Hamsik - l'ultima recita : Napoli saluta una bandiera : Ogni scelta implica, di per sé, l'abbandono di tutte le alternative. Se non fossimo costretti a scegliere, saremmo immortali. Ma si può anche fare diversamente, fare come Marek Hamsik. Si può ...

Il Napoli vince e saluta il cinese Hamsik : Serviva una risposta, dopo l'eliminazione dalla coppa Italia ma soprattutto la pessima prestazione di San Siro contro il Milan. Ne sono arrivate tre. Tre squilli per ribadire che il Napoli non molla, nonostante i prematuri addii alla Champions e alla coppa Italia e nonostante gli 11 punti di distacco dalla Juventus in campionato. Ha trovato le risposte che cercava, la squadra di Ancelotti, ritornando bella e a tratti spettacolare, anche grazie ...