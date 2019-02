Gestione di più account tramite Instagram | feature in sviluppo

optimaitalia

: Il governo #GialloVerdeAnsia deve essere innanzi tutto attaccato sulla gestione dell'economia e dei conti pubblici,… - ricpuglisi : Il governo #GialloVerdeAnsia deve essere innanzi tutto attaccato sulla gestione dell'economia e dei conti pubblici,… - ckyenge : Come promesso ho chiesto all'@Europarl_IT di aprire un dibattito sul caso #SeaWatch: episodi simili non si devono r… - Aleaiactaest19 : @DaniloToninelli Grazie di bloccare le grandi opere e disincentivare di più il lavoro oltre al RdC;sembra una vera… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)Facebook ha in mente di permettere addi gestire l'accesso ad applicazioni e siti esterni mediante un'opzione che metterà gli utenti nelle condizioni di impostare uno dei propri profili comeprincipale, in modo da associarli ad altri.Per adesso, l'unica cosa fattibile attraverso il noto social fotografico è quella di avvalersi dell'accessoper app terze, per la creazione di post e storie da condividere poi su. La società di Mark Zuckerberg sta implementando una funzione che consentirà una notevole espansione della piattaforma, così da farlo diventare il successore di Facebook Login (pensate che si calcola che migliaia di utenti che non utilizzano più il social blu mantengono comunque attivo il proprio profilo al solo scopo di utilizzarlo per l'accesso ad alcuni servizi).Laè in via di(come si evince dal codice ...