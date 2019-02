Forte temporale a Siracusa | strade allagate

Violentissimo temporale tropicale su Messina e Reggio Calabria : +14°C nella notte in pieno inverno - Forte grandine in atto [LIVE] : Un Violentissimo temporale di carattere tropicale sta colpendo nella notte lo Stretto di Messina e Reggio Calabria. Particolarmente colpita negli ultimi minuti la zona sud di Reggio Calabria, dove si stanno verificando una tempesta di fulmini e una forte grandinata. La temperatura è di +14°C nella notte e in pieno inverno: un’anomalia particolarmente significativa. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...