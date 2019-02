Basket | Milano in campo con squalificato Perde 20-0 a tavolino

Basket - Serie A 2019 : c’è un caso Nunnally - in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso - l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino? : Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, scoppia la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019. L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul. Programma - orario e tv : Si disputerà venerdì la ventiduesima giornata di Eurolega 2018-2019, che vedrà l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano impegnata contro il Darussafaka. A livello europeo l’Olimpia viene da una vittoria rocambolesca al supplementare in casa del Gran Canaria, nella quale ha però perso Arturas Gudaitis per un grave infortunio occorso nella prima metà di gara. La buona notizia è che sulla via del ritorno c’è Nemanja Nedovic, che ...

Basket - 18a giornata Serie A 2019 : Pistoia lotta ma non basta - Milano si aggiudica il posticipo : Tutto come da pronostico tra Pistoia e Milano. La formazione di Simone Pianigiani si impone sul campo del fanalino di coda del campionato con il punteggio di 81-91 nel posticipo della 18a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e ristabilisce sei punti di margine in classifica nei confronti di Venezia. Gli uomini di Alessandro Ramagli hanno messo in campo una buona prestazione, trascinati da L.J. Peak (21 punti) e Ousman Krubally (19 punti e ...

Basket - l’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Gudaitis. A breve attesi i rientri di Tarczewski e Nedovic : L’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Arturs Gudaitis che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il lituano aveva dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto della sfida contro Gran Canaria in Eurolega e gli accertamenti effettuati ieri hanno purtroppo evidenziato un infortunio molto grave, la stagione del centro si è conclusa con anticipo (si parla di sei mesi di ...

Basket - tegola per Milano : lesione del crociato per Arturas Gudaitis - l’Olimpia perde un uomo fondamentale : Arrivano pessime novità per l’Olimpia Milano, purtroppo Arturas Gudaitis si è lesionato il legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro. Il centro si è infortunato ieri sera in occasione del match di Eurolega contro il Gran Canaria, il lituano era caduto male a metà del secondo quarto ed era uscito dal campo in barella, lasciando subito intuire che si trattava di qualcosa di ...

Basket Eurolega Milano : impresa sul Gran Canaria con Nunnally - ma Gudaitis va ko : Più forte del quinto fallo precoce di Mike James, che salta metà quarto periodo e l'intero supplementare, e soprattutto del preoccupante infortunio al ginocchio sinistro di Arturas Gudaitis: Milano ...