Torna Schermi d' amore

Cinema : dal 12 febbraio Torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore' : Verona , 29 gen. (AdnKronos) - torna a Verona , dopo quasi dieci anni d’interruzione, il grande Cinema del Festival Schermi d’Amore. Titolo di apertura, nella serata di martedì 12 febbraio , la versione restaurata del ‘The Phantom of the Opera’ di Rupert Julian, proposta con accompagnamento musicale da

La coppia Boldi - De Sica Torna sui grandi schermi d'Italia con 'Amici come prima' : tornano i panettoni, i pandori, i regali, le canzoni di Natale, e tutto sembra coperto di una patina brillantina. Tutto torna, era uno dei concetti espressi dal filosofo tedesco Friederich Nietzsche, e quest'anno ci sarà un ritorno incredibilmente atteso. Il cinepanettone come giustamente, e onestamente aggiungerei, osservato da De Sica domenica 23/11, ospite insieme a Boldi nel programma Tv "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, i due ...