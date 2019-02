scuolainforma

: #Graduatorie d'Istituto, aggiornamento: chi rischia al controllo di titoli e servizi - scuolainforma : #Graduatorie d'Istituto, aggiornamento: chi rischia al controllo di titoli e servizi - zazoomblog : Graduatorie d’Istituto dal 4-2 inserimento in II fascia: priorità per la III nelle supplenze - #Graduatorie #d’Ist… - ANIEF_Sicilia : RT @PacificoTweet: #TfaSostegno #Anief #ricorre per l’accesso Specializzazione Sostegno per il personale educativo inserito in graduatorie… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Succede anche che nelle domande didelled’Istituto, qualcuno abbia dichiarato il falso su. Proprio per questo, il DM n. 374/2017, che ha disciplinato l’2017/20 prevede che, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, vengano effettuati controlli sulle dichiarazioni dell’aspirante. Chi fa i controlli necessari a determinare il falso?Controlli sull’delled’Istituto I controlli sulle dichiarazioni effettuate al momento dell’delled’Istituto, sono effettuati dalla scuola che gestisce la domanda, anche su richiesta di altre scuole. Verranno controllate tutte le dichiarazioni, per tutte lerichieste in cui è incluso. Al termine dei controlli, i dati saranno comunicati dal DS alle altre scuole interessate.Le conseguenze di ...