Spalletti | non mi sento sotto esame

Inter - Luciano Spalletti non teme l’esonero : “per me non sono a rischio” : Inter, Luciano Spalletti sembra non aver paura dell’esonero dato che la squadra a detta del tecnico sta seguendo le sue direttive “Molti episodi non favorevoli, forziamo qualche situazione e andiamo in difficoltà. Sembra che la squadra mi segua, ci manca qualcosa nella lotta“. sono le parole di Luciano Spalletti dopo che la sua Inter ha perso in casa contro il Bologna. Una sconfitta cocente, accompagnata dai fischi di San ...

Inter - Marotta difende Spalletti : “un allenatore 3° in classifica non è in discussione. Nainggolan e Perisic? Dico che…” : L’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, difende Luciano Spalletti nelle dichiarazioni precedendi alla partita con il Bologna: allontanata l’ipotesi esonero Mancato il passaggio dei gironi in Champions League, eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, l’Inter ha visto già due obiettivi della sua stagione sfumati a metà anno. Nerazzurri che, Europa League a parte, hanno come unico obiettivo quello di finire nelle prime quattro ...

Marotta : 'Non si può criticare Spalletti. Il mal di pancia di Perisic? Niente da nascondere - ne ho parlato perché...' : Ivan dimostrerà coi fatti di essere all'altezza non solo dell'Inter, perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo'. Marotta conclude: ' Oggi sono contento di vedere in campo ...

Ravezzani : 'Due i responsabili della crisi dell'Inter - tra questi non c'è Spalletti' : Il momento dell'Inter è sicuramente molto delicato. I nerazzurri sono stati eliminati ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore contro la Lazio, in una competizione a cui si teneva tanto, soprattutto dopo l'eliminazione di Napoli e Juventus, e vengono da un periodo delicato in campionato. In Serie A, infatti, la squadra di Spalletti ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Torino e, dunque, oggi contro il ...

Polveriera Inter - Spalletti alza la voce : “Conte? Può andare dove gli pare. Se qui non si vince da anni non è colpa mia” : Luciano Spalletti mette oridne in casa Inter. Dal fantasma di Conte all’eliminazione dalla Coppa Italia, passando per i casi Nainggolan e Perisic: quanti problemi per i nerazzurri Conferenza stampa piena di argomenti quella che Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha tenuto alla vigilia della sfida contro il Bologna. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e i due casi scoppiati nello spogliatoio, relativi alla forma ...

Inter - ESCLUSIVO ex Stringara : "Conte? Non facciamo subito processi a Spalletti" : Conte? Se per quello si parla anche di Simeone e Mourinho, sono grandissimi nomi e tra i primi 10 allenatori al mondo. Stiamo a vedere cosa succederà in estate". Simone Ciloni Leggi NewNotizie.it, ...

