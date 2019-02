Coltivava marijuana in camera da letto con lampada alogena

Coltivava no marijuana in un sito archeologico - due arresti a Napoli : Hanno creato una piantagione di canapa indiana in una grotta in un'area di interesse archeologico . Per questo, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri della ...

Coltivavano marijuana in un sito archeologico - due arresti a Napoli : Hanno creato una piantagione di canapa indiana in una grotta in un'area di interesse archeologico. Per questo, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri della Compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip nei confronti di due persone di 46 e 33 anni residenti in Bacoli per produzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'indagine è ...