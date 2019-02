Botteghe artigiane in via d' estinzione | -165mila in 10 anni

Negli ultimi 10 anni in italia hanno chiuso 165 mila Botteghe artigiane : In italia le piccole botteghe artigiane continuano a sparire. Nell'ultimo anno , 2018 su 2017, hanno chiuso oltre 16.300 attività , -1,2 per cento, , mentre Negli ultimi 10 anni la contrazione è stata ...

