Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 07 | 10

Meteo - allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime Notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’economia italiana nel Quarto trimestre 2018 registrato Una contrazione dello 0,2% è il secondo trimestre consecutivo di calo dopo il meno 0,1% di luglio settembre l’Italia è così entrati in recessione tecnica è il risultato da 5 anni lascerà secondo l’Istat un eredità negativa sull’economia del 2019 ma il premier Conte dice È un ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : no del Nizza per Saint-Maximin - proposti Defrel e Verdi : Calciomercato Milan, le Ultime notizie: niente da fare per Saint-Maximin. Il giovane Vigolo ceduto al Verona, due nuove strade per l'attacco.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - si lavora per l'estate : occhio a Bennacer e Kiyine : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. La dirigenza campana lavora in prospettiva di giugno: si preparano i colpi Bennacer e Kiyine.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

Mafia - blitz contro il mandamento di Mussomeli nel Nisseno/ Ultime Notizie - 17 arresti da parte del Ros : Mafia, blitz contro il mandamento di Mussomeli nel Nisseno/ Ultime notizie, 17 arresti da parte del Ros, tutti accusati di molteplici reati