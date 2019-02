Maltempo e neve | sospese le ricerche del disperso nel Lecchese

Maltempo - pioggia e neve al centro-nord. Disagi in molte zone. Anche Milano si risveglia imbiancata – LE FOTO : Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il Maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse Anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono ...

Maltempo - Febbraio inizia con una violenta Sciroccata e scatta l’Emergenza : piogge torrenziali e venti impetuosi con caldo anomalo al Sud - tanta neve al Nord [LIVE] : 1/40 ...

Maltempo - Milano imbiancata dalla neve. FOTO : Maltempo, Milano imbiancata dalla neve. FOTO La nuova perturbazione arrivata sull'Italia ha portato i fiocchi nel capoluogo e in tutta la Lombardia fin dalle prime ore dell'alba. Attivati i piani gelo di Fs, ritardi per alcuni treni. In città non si registrano particolari disagi per il traffico. GLI ...

Maltempo - neve al nord e piogge al centro : diretta : Maltempo, neve al nord e piogge al centro: diretta Prevista per la giornata di oggi allerta neve in tutto il settentrione e piogge al centro. Attenzione in particolare a Emilia e Toscana. Interrotti i collegamenti con l'Elba. Scuole chiuse in diversi comuni Parole chiave: ...

Maltempo : parto in auto sotto la neve - mamma e bimbo stanno bene : Alle prime contrazioni mamma e papà si sono messi in strada, ma la fretta di nascere era tanta, ed il neonato è quindi venuto al mondo sotto i fiocchi di neve: è accaduto questa mattina in Val Brembilla (Bergamo). Il traffico era rallentato e la neve continuava a cadere, così il padre ha deciso di fermare l’auto all’altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla chiamando i soccorsi: in attesa dell’arrivo dell’auto medica ...

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Maltempo : neve su Milano e Lombardia : ANSA, - Milano, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta Maltempo e neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

Maltempo e neve : valanga investe auto sulla statale del Brennero in Tirolo : Incidente sulla statale del Brennero, tra gli abitati di Schoenberg e Matrei: una valanga ha investito un’autovettura che stava transitando sul tratto austriaco. Il guidatore è illeso. La slavina, con un fronte dieci metri, si è staccata da un pendio che sovrasta la strada, spingendo l’auto verso il guardrail. Sul posto la commissione valanghe e il servizio strade del land Tirolo. La strada è chiusa al traffico in entrambi le ...

Maltempo - Coldiretti : la neve è una manna per i campi secchi in inverno : Dopo un inizio inverno anomalo segnato da incendi boschivi e campi aridi per la mancanza di precipitazioni nel 2019 al nord, l’arrivo della neve è manna per le campagne in allarme per le riserve idriche sulle montagne, nei fiumi, nei laghi e nel terreno necessarie alle coltivazioni nel momento della ripresa vegetativa. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’arrivo della neve per scongiurare una preoccupante siccità fuori ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow". Un morto a Torino : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...

Maltempo sulla Penisola - con neve al nord e piogge al Centro-Sud : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica si prepara ad entrare in azione sull'Italia, orchestrata da un profondo minimo depressionario che si scaverà fino a raggiungere valori inferiori a 990hPa subito ad ovest dell'Italia. Darà luogo a condizioni di Maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al nord, con nevicate anche sulla Val Padana centro-occidentale. VENERDÌ: La perturbazione raggiungerà la sua ...

Maltempo - tanta neve e vento forte : la situazione meteo LIVE : Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow" : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...