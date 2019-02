Ibuprofene - cos’è e a cosa serve : Quando parliamo di medicinali spesso si sente nominare l’Ibuprofene: cos’è e come funziona? Si tratta di un farmaco antinfiammatorio, antipiretico e analgesico, fa parte della famiglia di medicinali denominati anti-infiammatori non steroidei (FANS) ed è ampiamente utilizzato in tutto il mondo. Aiuta a curare il dolore lieve o moderato, come quello che deriva da dolori muscolari, ciclo mestruale, mal di testa e mal di denti, ma è ...