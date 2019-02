Per Salvini sospendere le partite per cori razzisti fa ridere

Salvini : la Tav è utile - sono Per andare avanti | Di Stefano (M5s) : basta chiacchiere - non si fa | La Francia : "Decidetevi in fretta - Per noi è sì" : Il leader del Carroccio ribadisce la linea del Carroccio ma il sottosegretario agl Esteri prima dice che Salvini mente e poi, con un tweet, taglia corto: "basta chiacchiere inutili su un'operainutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade"

Tav - Salvini a Chiomonte : 'Io sono Per andare avanti'. Parigi : 'Impegnati in questo progetto' : "Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti" , ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha visitato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Una ...

Sondaggi elettorali - flop M5S : Perde lo 0 - 7%. Italiani sono con Salvini Per il caso Diciotti : Secondo il Sondaggio realizzato da Emd Acqua per Agorà il 57 per cento degli Italiani pensa che il Senato dovrebbe votare contro l’autorizzazione a procedere, evitando così il processo a Salvini, Solo il 38 per cento ritiene che il vicepremier debba difendersi davanti ai giudici. Si schierano contro l'autorizzazione a procedere il 97 per cento degli elettori della Lega e il 66 per cento dei sostenitori del M5S.Continua a leggere

Matteo Salvini a Possibile : “Mi denunciano Perché porto la divisa della Polizia? Mi fanno ridere” : Andrea Maestri della segreteria nazionale di Possibile denuncia il ministro degli Interni, perché ha indossato il giaccone della Polizia di Stato all'interno dei locali di Montecitorio. Arriva la replica di Matteo Salvini su Facebook: "Dammi oggi la mia denuncia quotidiana. Questi signori mi fanno ridere".Continua a leggere

Tav - Dell'Orco : Salvini si attenga a contratto governo - rivedere oPera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : la Tav è utile - sono Per andare avanti | Di Stefano (M5s) : basta chiacchiere - non si fa : Il leader del Carroccio ribadisce la linea del Carroccio ma il sottosegretario agl Esteri prima dice che Salvini mente e poi, con un tweet, taglia corto: "basta chiacchiere inutili su un'operainutile, che non si farà. Punto. Pensiamo ai ponti, alle strade"

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’oPera non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica Per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Tav - M5s a Salvini : Non esiste alcuna oPera avviata da fermare-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Salvini : Torino-Lione utile Per economia e ambiente. Va completata : CHIOMONTE - La Tav è un'opera utile . La linea del ministro Matteo Salvini arrivato in Valsusa venerdì mattina è chiara. Il vicepremier elenca i motivi a sostegno della realizzazione del tunnel di ...

Brindisi Per la Tav. Matteo Salvini a Chiomonte - nella pancia della Torino-Lione : Un vino piemontese per brindare in mezzo agli operai dentro il tunnel di Chiomonte nel giorno del big snow: "Lo vedete? Eccolo qui, il tunnel dei lavori della Tav c'è. Non è un campo di grano". E Matteo Salvini oltre a parlare qui dentro, da un palchetto montato per il suo arrivo, si ferma anche a bere. Bicchieri in alto ed ecco l'ennesima provocazione del vicepremier leghista indirizzata all'alleato e pari grado Luigi Di Maio. Lo ...

Tav - Salvini : si vada avanti - ma Per M5s progetto non iniziato : 'Auspico che si vada avanti,, la Tav, fa bene all'economia italiana perché dimezza i costi di trasporto, fa bene all'ambiente', ha detto il ministro dell'Interno in visita oggi in Val di Susa.

Tav - Salvini nel cantiere punzecchia i 5 stelle : 'Italia ogogliosa di questa grande oPera' : Non polemizza mai apertamente con Di Maio - 'Siamo amiconi' - ma inoltrandosi nella galleria della Tav, a Chiomonte, Matteo Salvini lancia una serie di frecciate ai 5 stelle. La più forte sta nella ...

Salvini a Chiomonte : sulla Tav si può risparmiare - ma quell'oPera ci serve : 'Abbiamo già speso troppi soldi, tornare indietro ci costa di più che andare avanti' dice il ministro dell'Interno oggi in visita al cantiere della Torino Lione. Qualche contestazione