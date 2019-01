Giochi 26 | Sala governo metta impegno

Milano : materassi e cibo in sala Giochi - questore revoca licenza : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Precarie condizioni di igiene e violazione delle norme di sicurezza. Questi i motivi alla base della revoca della licenza a una sala giochi di via Pellegrino Rossi, a Milano. La decisione è scaturita in seguito a un controllo effettuato dagli agenti del commissariato Co

Omicidio in sala Giochi a Napoli - due arresti dopo sedici anni : c'è anche il capoclan Mazzarella : Gli agenti Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale ...

Giochi 2026 : martedì Sala vede Giorgetti : ANSA, - MILANO, 12 GEN - martedì prossimo il sindaco di Milano Giuseppe Sala avrà un incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti per "fare il punto sulla situazione" sulla candidatura dei ...

MotoGP - Iannone mostra la nuova casa : la sala Giochi è incredibile. I video su Instagram : Dopo due stagioni in sella alla Suzuki, la nuova stagione della MotoGP vedrà Andrea Iannone alla guida dell' Aprilia come ufficializzato lo scorso giugno. Sarà la RS-GP la moto riservata al pilota ...

Iannone mostra in video piano della sua casa : la sala Giochi lascia senza fiato : Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social: la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota Andrea Iannone non è certo uno di quei vip che ama condividere tanto e tutto sui propri social. Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video […] L'articolo Iannone mostra in video piano della sua casa: la sala giochi lascia senza fiato proviene da Gossip e Tv.

Giochi 2026 : Sala - il governo c'è : ... a margine dell'inaugurazione del mercato di Natale attorno al Duomo, commentando la riunione che si è tenuta ieri a Roma con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, ...

Giochi 26 : Sala - ok vertice da Giorgetti : ANSA, - ROMA, 13 DIC - "Sul tema dei costi diretti al momento garantiscono le due Regioni, mentre c'è un'apertura del governo a fare la sua parte sui costi indiretti che devono essere valutati, ma che ...

Gallarate - a 12 anni gioca alle slot : chiusa la sala Giochi : Quando gli agenti della polizia sono entrati nella sala giochi , non avrebbero mai immaginato di trovarsi davanti, oltre a giocatori occasionali e incalliti, anche lei, una ragazzina di 12 anni . E' ...

La grande avventura dei Simpson in sala Giochi : ... evidentemente Konami aveva saputo stringere un rapporto di fiducia con il mondo dei cartoni animati a stelle e strisce. Una scelta azzeccata, quella che ha spinto il colosso televisivo Fox a mettere ...

Giochi 2026 : Sala - stiamo lavorando sodo : MILANO, 5 DIC - Milano sta lavorando "anche in questi giorni per la corsa alle Olimpiadi e la settimana prossima, con il Coni e gli altri nostri partner, saremo a Roma da Giancarlo Giorgetti per fare ...

Napoli - cocaina in sala Giochi : ecco i nuovi pusher del Vasto : Scommesse e cocaina. In un quartiere 'blindato' dalle forze dell'ordine, vecchi e nuovi pusher si riorganizzano: niente più spaccio agli angoli delle strade che pullulano di divise. E così al Vasto i ...

Giochi 2026 : Sala a Tokyo incontra il Cio : ANSA, - MILANO, 24 NOV - La prossima settimana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarà a Tokyo per illustrare ai delegati del Cio la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali ...