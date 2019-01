Esonero Di Francesco | Pallotta se ne lava le mani | “decide Monchi”

Esonero Di Francesco - nella notte la Roma si è mossa : Milan ultima spiaggia - è pronto il sostituto : Esonero Di Francesco? Ancora no, ma il tecnico giallorosso avrà un’ultima spiaggia nella gara che la Roma giocherà col Milan Esonero Di Francesco ad un passo. Il tecnico della Roma, dopo il 7-1 disastroso di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha avuto un ultimatum dalla società che ha dato una gara di tempo per risollevare la situazione. Si tratta dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan, un incontro che ...

7-1 Viola - Roma umiliata : Chiesa trascina la Fiorentina - Di Francesco rischia l’Esonero! : Coppa Italia, Federico Chiesa ha dominato in lungo ed in largo portando in semifinale la Fiorentina con un 7-1 senza storia Dominio Viola al Franchi. Questa sera è andato in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, con la netta affermazione della Fiorentina sulla Roma, sempre più in crisi dopo la rimonta subita in campionato dall’Atalanta. L’incontro odierno è stato gestito al meglio dalla squadra di Pioli, capace di ...

Roma - Eusebio Di Francesco non teme l’Esonero : “la squadra mi è vicina” : Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato della distanza del patron Pallotta, accettata dal tecnico che ha i suoi riferimenti societari “Sento molto vicini i ragazzi ma a volte si vuole dare tanto e non ci si riesce. Più che loro a a dare qualcosa a me devo essere io a dare qualcosa a loro. In tutti noi c’è grande voglia di rivalse“. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si esprime così sul momento delicato ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’Esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Roma - Di Francesco a rischio Esonero : la gara col Genoa sarà decisiva - i possibili sostituti : Roma, Eusebio Di Francesco si giocherà il tutto per tutto nella gara di campionato contro il Genoa che potrebbe costargli la panchina Roma, Eusebio Di Francesco a rischio esonero dopo l’ennesimo flop della stagione. La sconfitta in Champions League contro il Viktoria Plzen non ha inciso sul passaggio del turno alla fase a scontri diretti, ma ha acceso un ulteriore campanello d’allarme in casa giallorossa. La condizione di ...

Roma : Di Francesco rischia l'Esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Esonero Di Francesco - se il tecnico salta via anche Monchi : Esonero DI Francesco, DOMANI INTER DECISIVA– Quella di domani sera contro l’Inter potrebbe essere la gara decisiva per il futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. All’Olimpico, ore 20:30, i giallorossi si giocano se non tutto, quasi tutto. Prima di ogni cosa: la classifica, un eventuale stop anche domani lascerebbe la Roma ingolfata […] L'articolo Esonero Di Francesco, se il tecnico salta via anche Monchi ...

Roma - Di Francesco a rischio Esonero : Secondo il Corriere dello Sport la posizione dell'allenatore giallorosso è sotto stretta valutazione da parte della proprietà.

Tutta la Roma tifa per Di Francesco : meglio evitare un altro Esonero : Inter, ultima chiamata. Dopo due sconfitte consecutive la panchina giallorossa torna a rischio, ma la società non vorrebbe cambiare allenatore. Una pesante sconfitta contro l' Inter di Spalletti ...