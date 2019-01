Parlamento britannico con la May | “Riaprire trattative backstop” Gelo dell’Europa | “Non

Il Parlamento britannico prova a prendere il controllo di Brexit : Oggi i deputati voteranno su una serie di emendamenti che potrebbero portare il governo a cambiare i suoi piani

Il secondo voto su Brexit del Parlamento britannico sarà il 29 gennaio : Dopo che l’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato bocciato dal Parlamento britannico martedì sera, la prima ministra Theresa May ha detto che presenterà un nuovo piano per Brexit il 21 gennaio: il piano verrà discusso e votato

Brexit - il Parlamento britannico dice no all'accordo con l'UE : Il D-Day di Theresa May è arrivato. Nel corso della serata di martedì 15 gennaio, il Parlamento britannico ha respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli l'accordo che avrebbe dovuto regolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, prevista per il prossimo 29 marzo. L'esito della bocciatura era stato pronosticato, ma il colpo non è stato per questo meno doloroso da incassare: lo scarto di 230 voti segna, di fatto, un record storico, come ...

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : L'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Theresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 voti contrari e solo 202 favorevoli. Una pesante sconfitta per il governo conservatore del Primo ministro che però ha assicurato di non volersi dimettere ma di voler proseguire sulla strada di un accorso.Continua a leggere

Il Parlamento britannico ha bocciato l’accordo su Brexit : Quello raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea: i contrari sono stati 432, i favorevoli 202, per il governo è una sconfitta storica

Il voto del Parlamento britannico su Brexit - in diretta : Il futuro dell'accordo raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea sarà deciso questa sera: secondo quasi tutti i commentatori verrà bocciato

Brexit - il giorno della verità : il Parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

