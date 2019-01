Sea Watch - Segre : “Tutta l’Europa deve farsi carico dei migranti. Oggi si ripete la stessa indifferenza di 80 anni fa” : “Avendo provato a essere una persona che è stata nel mare dell’indifferenza ed è stata annegata nel mare dell’indifferenza con la mia famiglia intera, di cui solo io sono tornata a raccontare, sono certamente più sensibile a una nave che non trova attracco”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in merito alla vicenda Sea Watch e al tema migranti, a margine di un’iniziativa sulla Shoah in una scuola di Milano. “Tutta ...

Sea Watch - Carlo Nordio zittisce Laura Boldrini : 'Parliamo di naufragi programmati da criminali' : 'C'è una profonda contraddizione sull'accoglimento degli immigrati anche nella nostra legislazione', Carlo Nordio , procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, ospite di ...

Riccardo Magi : 'A bordo della Sea Watch persone stremate e torturate' : Il deputato di +Europa, intervistato a l'Aria che tira da Myrta Merlino, dice: 'Ogni volta il governo italiano mette in atto un braccio di ferro inutile, ottuso, disumano e incostituzionale'

Sea Watch - Martina : incontro Prefettura : 12.46 "Abbiamo chiesto un incontro urgente in Prefettura, ribadiremo la richiesta di potere essere accompagnati a bordo della nave per verificare le condizioni delle persone","il punto decisivo resta consentire lo sbarco di queste persone" ha detto Martina, dopo il divieto della Capitaneria di porto di avvicinare la nave Sea Watch. Per Zingaretti,governatore del Lazio,il governo sta agendo al limite della legalità:c'è una legge che vieta il ...

Sea Watch - mossa di Zingaretti : 'Il Lazio vuole accogliere i minori' : 'La Regione Lazio è disponibile ad accogliere ed ospitare minori non accompagnati presenti sulla nave o anche i minori con famiglia'. Lo afferma in una nota il presidente della Regione, Nicola ...

Salvini smentisce la presenza di donne e bambini a bordo di Sea Watch : Il giorno dopo del blitz di tre parlamentari che hanno raggiunto la nave Sea Watch 3 da due giorni alla fonda ad un miglio da Siracusa, arriva pronta la risposta del Ministro degli Interni Matteo Salvini. A bordo vi sono 47 migranti soccorsi al largo delle coste della Libia e la nave è in attesa da giorni di conoscere un porto dove sbarcarli e la vicenda, come sappiamo, è al centro di un braccio di ferro che dura oramai da parecchi mesi tra il ...

Sea Watch - Silvio Berlusconi "rompe" con Salvini : "47 migranti in più..." - la frase che può rovinarlo : Ad alzo zero contro Matteo Salvini. Su Sea Watch e migranti Silvio Berlusconi non ha paura di rompere con la Lega e tra rigore e accoglienza l'ex premier piazza Forza Italia decisamente più dalla parte della seconda. "Si continua a far credere che l'immigrazione sia il primo problema del Paese", spi

Sea Watch 3 - Davide Faraone (Pd) : “Non possono impedire ai parlamentari di salire a bordo” : Davide Faraone, contattato da Fanpage.it, ci ha spiegato che situazione ha trovato al porto di Siracusa: "Qui sta per piovere, le condizioni meteorologiche stanno peggiorando. A bordo non ci sono donne, ma ci sono 15 minori, e il più piccolo ha 14 anni. Sulla nave non ci sono palestrati, stia tranquillo Salvini, i migranti non hanno nemmeno la sauna a disposizione".Continua a leggere

Prestigiacomo - FI - : 'Salvini non può non far sbarcare le persone a bordo della Sea Watch' : Uno dei parlamentari che è salito a bordo della nave olandese, racconta a Omnibus, su La7, che cosa ha visto. E chiede al ministro dell'Interno di far sbarcare i migranti

Sea Watch - mare chiuso intorno alla nave per evitare passerelle dei politici : Dopo il blitz di ieri sulla Sea Watch da parte di tre parlamentari italiani (Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e la berlusconiana Prestigiacomo) è stata emessa quest'oggi un’ordinanza da parte della Capitaneria di porto della città siracusana. Essa ha infatti deciso di interdire la navigazione e di porre il divieto sia di accesso, che di avvicinamento nei paraggi della nave Sea Watch. Salvini: ‘Tre parlamentari hanno violato la legge imbarcandosi ...

Sea Watch - scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e insulti sessisti sui social per la solidarietà ai migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...

La Capitaneria vieta di avvicinarsi alla Sea Watch 3 : Roma, 28 gen., askanews, - La Capitaneria di Porto di Siracusa ha emesso un'ordinanza che dispone l'interdizione dello 'specchio acqueo all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di 0,5 ...

Sea Watch - Corrado Formigli a Matteo Salvini : "Cinquanta migranti con un wc - mi vergogno di essere italiano" : "Se non ci sono donne e bambini sulla Sea Watch gli uomini possono morire?". Con questa domanda retorica Corrado Formigli, ospite a Coffee Break, su La7, attacca il ministro Matteo Salvini sulla questione degli immigrati a bordo della nave della Ong. "Inizierei a chiamarli persone. Io mi vergogno in

Sea Watch - la Capitaneria chiude il tratto di mare intorno alla nave con 47 migranti : Chiuso il tratto di mare intorno alla Sea Watch 3. Con un'ordinanza emessa ieri, e valida «dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa», lo...