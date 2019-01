Sea Watch 3 | 47 migranti da 4 giorni in attesa Matteo Salvini | “Non ci sono donne e

Sea Watch - Maurizio Martina e la farsa Pd : "Via alla staffetta" - un ridicolo autogol : La farsa del Pd sulla Sea Watch in una mossa: la "staffetta democratica" sulla Sea Watch, annunciata dal candidato segretario Maurizio Martina in tv ad Agorà, su Raitre. Stamattina Davide Faraone sarà a Siracusa con il primo gruppo di parlamentari dem per salire a bordo della nave della Ong e chiede

Sea Watch - il ministro Salvini non cede : «Fermare le partenze è salvare le vite» : Il leader della Lega: «A marzo sarò in Africa». E sul caso Diciotti: «M5S voti con coscienza, non ho bisogno di aiutini»

Sea Watch : ordinanza Guardia costiera - divieto di avvicinamento : Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello, ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nel raggio di 0,5 miglia dalla posizione della Sea Watch, la nave olandese con 47 migranti ancorata ad un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il provvedimento, che vieta anche la balneazione, le immersioni e la pesca, è stato sollecitato dal prefetto di Siracusa: "Alla luce di quanto emerso ...

Stop navigazione a 1/2 miglio Sea Watch : 10.18 Interdetto alla navigazione lo specchio d'acqua all'interno della baia di Santa Panagia, al largo di Siracusa, dove si trova la Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti. Il provvedimento,che riguarda un raggio di mezzo miglio, è della Capitaneria di Porto di Siracusa. Vietati navigazione, ancoraggio e sosta "con qualunque unità", sia da diporto che a uso professionale. Il provvedimento è stato chiesto dalla Prefettura di Siracusa per ...

Sea Watch - "cordone sanitario" intorno alla nave della Ong : migranti - la drastica decisione della Capitaneria : Cordone sanitario intorno alla Sea Watch. Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello, ha firmato un ordinanza che proibisce navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata a mezzo miglio dalla nave della Ong ferma nella Baia di Santa Panag

Chiuso il tratto di mare intorno alla Sea Watch. Salvini : “A bordo non ci sono donne e bambini” : Con un’ordinanza firmata dal comandante della capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D’Aniello, e valida «dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa», lo specchio d’acqua all’interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3, «è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta...

Sea Watch - nessuno può avvicinarsi : Con un'ordinanza emessa ieri, e valida "dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa", lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3, "è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata". Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal comandante della capitaneria di porto di Siracusa, Luigi ...

Sea Watch - il caso nelle mani della procura : Cronaca Catania, i 19 fermi per la mafia nigeriana: "Il Cara di Mineo centrale operativa". Salvini: "Da chiudere"

Sea Watch - Eveline Rethmeier : "L'Olanda non prenderà gli immigrati. C'è la linea dura e a marzo si vota" : "La proposta dell'Italia non è fattibile. Il governo olandese sta andando verso le elezioni a marzo, vogliono dimostrare che l'Olanda ha una linea dura". Eveline Rethmeier, giornalista olandese, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega perché il suo Paese non prenderà gli immigrati della

Sea Watch - Salvini : parlamentari non hanno rispettato norme sanitarie : Roma, 28 gen., askanews, - I parlamentari che ieri sono saliti sulla Sea Watch 'non hanno rispettato non le norme di Salvini. Non hanno rispettate le norme igienico-sanitarie, sono andati a bordo e ...

La storia di Doro a bordo della SeaWatch 3 : Tre parlamentari italiani sono saliti sulla SeaWatch3, la nave bloccata a poche miglia da Siracusa con 47 persone a bordo. Ecco le storie che hanno raccolto. Leggi

Migranti : caso Sea Watch - Martina arrivato al porto di Siracusa : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - Il candidato alle primarie del Pd Maurizio Martina è arrivato al porto di Siracusa, dove è iniziata la staffetta con altri parlamentari del Pd per chiedere lo sbarco dei 47 Migranti a bordo della nave Sea watch 3. "Chi viola la legge è il Governo italiano", ha detto ar

"Lì i migranti soffrono". Prestigiacomo difende la scelta di salire sulla Sea Watch : "Non sono certo passata a sinistra". in una intervista a Repubblica Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, difende la propria scelta. Ieri è salita a bordo della Sea Watch insieme ai colleghi di Nicola Fratoianni (Leu) e Riccardo Magi (+Europa). "Da giorni c'è una nave di fronte a casa mia con 47 disperati a bordo - spiega - e io che faccio? Sto a guardare?".La decisione di salire sulla Sea Watch, durante il braccio di ferro tra la ...