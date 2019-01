Lazio-Juve 1-2 | bianconeri a +11 sul Napoli

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...

La Juventus fatica contro la Lazio - Allegri tra ironia e mea culpa : “responsabilità mia - i magazzinieri hanno dato dieci maglie con dieci colori diversi” : Massimiliano Allegri commenta la sfida di ieri sera della Juventus contro la Lazio: l’analisi dell’allenatore bianconero Una vittoria complicata e sofferta, quella di ieri sera della Juventus in casa della Lazio. Gli uomini di Inzaghi hanno messo in difficoltà i bianconeri, che sul finale però sono riusciti a ribaltare il risultato e portare a casa un’altra vittoria e mantener e così l’imbattibilità. Alfredo Falcone ...

Serie A - Allegri scherza dopo Lazio-Juventus : Allegri commenta così a Sky Sport: I giocatori che entrano dalla panchina sono ancora più importanti di quelli che cominciano, perché come dico sempre al 60' comincia un'altra partita e tutto può ...

Juve batte Lazio e sbanca l'Olimpico - la partita più sofferta in campionato decisa nel finale : In fondo a una partita bizzarra, dopo essere stata a lungo inerte e sballottata, la Juventus acciuffa un successo che incide un'impronta profonda sul campionato: adesso il Napoli è lontano 11 punti, l'...

Biglietti Lazio-Juventus - come acquistare i tickets per il match di Serie A del 27 gennaio : Domenica 27 gennaio (ore 20.30) si giocherà Lazio-Juventus, match valido per la 21^ giornata della Serie A di calcio. All’Olimpico di Roma andrà in scena il big match di questo turno, la capolista farà visita ai biancocelesti che hanno perso il quarto posto in classifica dopo la sconfitta subita sul campo del Napoli. Si preannuncia una partita vibrante e particolarmente accesa, i bianconeri partiranno come sempre con tutti i favori del ...

Lazio-Juventus 1-2 - le pagelle : Cancelo riapre il match - CR7 lo finisce : Vittoria sofferta quanto importante per la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio domina per oltre un'ora di gara, va in vantaggio, ma non concretizza quanto potrebbe e subisce rimonta e sorpasso finale dei bianconeri. I biancocelesti iniziano la partita alla grande con ottime azioni e diverse conclusioni fermate da uno straordinario Szczesny. Il dominio della squadra di casa continua fino alla fine del primo tempo con varie iniziative ...

La Juve batte la Lazio in rimonta : Se non è scudetto, poco ci manca. La Juventus vince all'Olimpico contro una bella Lazio, ma c e si porta a +11 sul Napoli, fermato ieri sullo 0-0 dal Milan. Nel posticipo serale il risultato più ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : “Avute tante occasioni per fare il 2-0” : LAZIO JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Quest’anno non ricordo in Italia e in Europa la Juventus così in difficoltà, purtroppo il calcio è così ed è crudele. I ragazzi non meritavano la sconfitta, giocando così […] L'articolo Lazio-Juventus, Inzaghi: “Avute tante occasioni per fare il ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Il calcio è crudele - non ho mai visto i bianconeri così in difficoltà. Meritavamo di vincere' : Cancelo e Cristiano Ronaldo, nel finale, battono i biancocelesti, per il rammarico di Simone Inzaghi: "Non ricordo quest'anno la Juventus così in difficoltà " ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport " ...

Lazio - Inzaghi : "Mai vista la Juve in difficoltà come contro di noi stasera" : Ha visto per almeno 70' una grande Lazio, ha assaporato la vittoria, poi si è dovuto inchinare a una Juve cinica come non mai. Simone Inzaghi è orgoglioso della sua squadra, ma mastica amaro per ...

Lazio-Juventus - le pagelle : Leiva è un muro. Bene Luis Alberto - male Lulic e Radu : La Lazio perde 2 a 1 contro la Juve nel big match di domenica 27 gennaio . I biancocelesti giocano Bene, creano tanto ma non riescono a incidere fino al 58' quando l'autorete di Emre Can sblocca la ...

Lazio-Juventus 1-2 - L'aquila vola ma sbatte contro Cancelo : che beffa : La Juventus vince 2 a 1 contro la Lazio nel match della 21giornata di Serie A. La partita è vivace anche grazie ad un buon atteggiamento dei capitolini che passano nella ripresa con un autorete di ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Rischi dopo l’autogol. Vinta una gara difficile” : LAZIO JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria sulla Lazio: “dopo il 60′ abbiamo avuto un po’ di disordine, abbiamo preso delle ripartenze e Immobile ha sbagliato il gol del 2-0. Nel primo tempo era un disastro passarsi la palla, […] L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: “Rischi dopo l’autogol. Vinta ...

La Lazio ci prova - ma la Juve è imbattibile : La Lazio ci prova, ma la Juve è imbattibile – Beh, che volevamo battere la Juventus? Niente da fare, la Juve è imbattibile. Ma, almeno, ci abbiamo provato e le abbiamo anche messo un po’ di paura. I bianconeri hanno tremato per un quarto d’ora, dopo l’autogol di Can. Poi, hanno raggiunto il pareggio con Cancelo e hanno portato a casa i tre punti con il solito rigore di Cristiano Ronaldo. I padroni di casa hanno onorato la partita ...