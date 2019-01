Ecco il robot pianta che si “comporta” come una rampicante

Programmare minisatelliti - Ecco le 11 squadre di studenti italiani che partecipano alla finale della gara Zero Robotics : Oggi studenti di licei e istituti tecnici italiani provenienti da tutta Italia partecipano alla finalissima della competizione spaziale Zero Robotics 2018/19, giunta all’ottava edizione. Si tratta una gara di programmazione organizzata dall’Agenzia Spaziale statunitense (NASA) e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), indirizzata agli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo. Fra le 150 squadre che si sono iscritte ...

Intelligenza artificiale - Ecco Claire il laboratorio che si ispira al Cern. Il papà della robotica : “Serbatoio di eccellenze” : In quella che fu un tempo una delle culle della civiltà, la Magna Grecia, potrebbe sorgere il ‘Cern dell’Intelligenza artificiale’, un centro di eccellenza europeo che permetterebbe al Vecchio Continente di sfidare Usa e Cina sulle nuove frontiere della tecnologia e delle macchine intelligenti. L’annuncio è del sottosegretario allo Sviluppo economico (Mise), Andrea Cioffi, a margine della riunione di insediamento del gruppo di esperti ...

Accudiscono anziani e aiutano i malati - Ecco i robot sviluppati da un team della Campania : “Rilevano anche stati d’animo” : Accudiscono l’anziano e il malato di Alzheimer, ricordandogli di prendere le medicine, bere e intrattenendolo con attività quali ginnastica, giochi interattivi, musica. Riescono addirittura a rilevare stati d’animo. Sono i social robot realizzati nell’ambito del progetto «Upa4sar» che vede un team tutto al femminile coordinato da Silvia Rossi, ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli e che coinvolge anche esperti Cnr e dell’Università ...

Robot - Ecco la macchina che cucina il pollo fritto in un minuto : Quando nel 2014 il supercomputer Watson pubblicò un libro di ricette aiutato da un sous chef umano abbiamo capito che il futuro della cucina sarebbe stato appannaggio dei Robot. Da allora l'IBM sta studiando come poterlo utilizzare per dare una mano alle persone in cucina, sperando che possa diventare la punta di diamante dell’Internet of Things, ovvero la possibilità di connettere gli elettrodomestici in rete. Gli chef ...