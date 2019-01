Biathlon | Dorothea Wierer vince la spint di Anterselva Terza Lisa Vitozzi | è sempre più

Biathlon – Azzurre spettacolari ad Anterselva : vittoria di Dorothea Wierer - Vittozzi terza : Delirio ad Antersevla: apoteosi Wierer, primo trionfo in carriera sulla pista di casa. Sul podio anche Vittozzi È l’apoteosi. Anterselva è in delirio per Dorothea Wierer: nessuna atleta italiana aveva mai vinto sulla pista di casa, l’altoatesina, nata e cresciuta a pochi chilometri da qui, ci riesce trionfando per la prima volta nell’inseguimento nella sua carriera. Farlo con il pettorale giallo di leader della ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi LEGGENDARIE! Prima e terza nell’inseguimento - è storia indelebile ad Anterselva! : Come Coppi e Bartali, Belmondo e Di Centa o Saronni e Moser. Dorothea Wierer contro Lisa Vittozzi, l’una contro l’altra a giocarsi la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon. Un penultimo giro dell’inseguimento 10 km di Anterselva che ha visto le azzurre fianco a fianco, l’una contro l’altra, a contendersi il bersaglio grosso davanti al pubblico di casa. Alla fine ha vinto Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi ha ...

La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell'anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Anterselva in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano la rimonta per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile di Anterselva (Italia), sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e con ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Non sono al massimo della forma ma ho dato tutto” : Davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha tirato fuori gli artigli nella Sprint di Anterselva, gara di apertura della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun non sia al 100% della forma, si deve accontentare dell’ottavo posto finale, con un errore commesso nella seconda serie nella quale ha pazientato in modo insolito per i suoi standard, prima di colpire i bersagli. Le sue ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi (5a) e Dorothea Wierer (8a) guadagnano in classifica generale - prima vittoria per Davidova : Sorride alle azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer la 7.5 km Sprint femminile della tappa di Coppa del Mondo disputata ad Anterselva: le nostre rappresentanti guadagnano sulle slovacche Anastasiya Kuzmina e Paulina Fialkova, principali avversarie delle italiane in classifica generale. Vince la ceca Marketa Davidova, al primo successo in carriera nel circuito maggiore, che chiude in 21’40″7, superando per 1″7 la finlandese ...

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint Anterselva 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer all’attacco davanti al pubblico di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint 7.5 km femminile della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Italia, dove per le donne ci saranno tre giorni non consecutivi di gare ad Anterselva. Si parte oggi alle ore 14.30. Si rinnova la sfida Italia-Slovacchia: le quattro pretendenti al trono mondiale, come del resto tutte le big, hanno scelto di partire nel primo gruppo, e dunque saranno subito ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019. Dorothea Wierer : “Maglia gialla - motivazione e peso”. Lisa Vittozzi : “Punto sulla sprint” : Cresce l’attesa per il lungo weekend di Anterselva, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon sbarca in Italia e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti di fronte al proprio pubblico. Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi è reduce dalla doppietta di Oberhof e dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding: le nostre due portacolori occupano i primi due posti della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi puntano al bersaglio grosso : Definirla un’altra Classica Monumento del Biathlon non è certo fare uno sgarbo a Ruhpolding (Germania). Anterselva è meritevole di questo titolo e dopo l’appuntamento sulle nevi tedesche è il momento di quelle italiane. Nel territorio dove gare ed atleti di alto livello si sono spesso esibiti, domani si comincia e sarà la sprint femminile a dare il via alle danze. Ci si ripresenta con una situazione di classifica da “Italia vs ...

