Pignoramento pensione 2019 | come funziona | calcolo | limiti Inps

(Di venerdì 25 gennaio 2019) In caso di debiti, il pensionato può subire ildel proprio trattamento previdenziale – anche se ancora non l’ha riscosso – al fine di soddisfare le pretese del creditore. Si parla, in questi casi, delpresso terzi: in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore,ad esempio lo stipendio, lao anche il trattamento di fine rapporto.Naturalmente, non tutto l’importo pensionistico è oggetto di, in quanto deve comunque essere garantito un minimo vitale al pensionato che gli permetta di sopravvivere. Ma qual è l’importo massimo che è possibile pignorare? Quali sono i crediti impignorabili?avviene ildella? Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere suldellaLeggi anche ...