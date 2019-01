Maltempo Lazio | attivi spargisale sulle strade regionali

Maltempo : modifiche alla circolazione sulla Acqui-Genova : OVADA - Dopo i disagi provocati d alla prima 'vera' nevicata di questo inverno, con alcuni convogli che hanno raggiunto i rispettivi capolinea in ritardo, anche per la giornata di oggi, giovedì 24 ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio sulle strade regionali - attivi spazzaneve e spargisale : attivi spazza neve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero, dal km 20+000 al km 9+680. Al momento attivi solo gli spargisale , per possibile formazione di ghiaccio , sulle strade regionali 627 della Vandra, dal km 34+000 al km 47+250, e 666 di Sora. attivi mezzi spargisali di Astral spa sulle strade regionali 312 Castrense e 313 di Passo Corese Lo comunica in una nota Astral infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio : ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo e vento su Roma e su tutta la regione : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo rologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio : venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio . ”Il Centro ...

Maltempo Lazio : disagi al traffico a Roma - forti rallentamenti : La perturbazione artica in azione sull'Italia sta portando Maltempo anche forte nel Lazio , con nevicate nelle zone interne fino a quote collinari. La pioggia è caduta abbondante nella notte e...

Maltempo : migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia : In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane. Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, ...