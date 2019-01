ESport | quando fare i furbetti non è una buona idea

ESports : inizia Red Dead Online. Tutte le date per scoprire quando giocare : Red Dead Redemption II è finalmente uscito dal suo nido e si è fatto giocare e coccolare dei suoi fan! Con un’ottima prima impressione, Rockstar ha deciso di annunciare al più presto Red Dead Online. Infatti, i possessori della Ultimate Edition possono già giocarci, proprio da oggi alle 13! Ma gli altri? Vediamo subito le altre date d’accesso! Red Dead Online è una funzionalità che per ora opera in beta. Non abbiate paura però, perché al ...