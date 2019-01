Collisione tra un elicottero e un aereo da turismo in Val d' Aosta | ci sono vittime

Collisione tra un elicottero e un aereo da turismo in Val d'Aosta : Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati nei pressi del ghiacciaio Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta . Sul posto sta operando il Soccorso alpino valdostano.

Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea : un tamponamento galattico a lungo termine : Grandi manovre per le galassie del Gruppo Locale, l’ensemble che ospita anche la Via Lattea. Secondo un team di astronomi dell’Università di Durham, lo scenario che prospetta una fusione tra la nostra galassia e quella di Andromeda potrebbe essere sconvolto da una circostanza inaspettata: una Collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea, che dovrebbe avvenire prima – in termini astronomici – dell’evento già previsto. La ricerca, ...