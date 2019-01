Reggina-Viterbese | Camilli | “chiederò di ripetere la partita”

calcioweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Nella giornata di ieri è andato in scena il turno valido per il campionato di Serie C, successo dellacontro la, il club amaranto sempre più lanciato verso le zone alte. Nel frattempo nel mirino è finito il primo gol concesso all’attaccante Tulissi, dalle immagini sembra che il pallone non ha interamente varcato la linea. Il presidentesbotta ai microfoni di tuttoc: “quella che si è vista ieri è chiaramente una designazione arbitrale inadatta per una partita dell’importanza di, in uno stadio caldo come il Granillo. Siamo stati massacrati. Il gol di Tulissi non è possibile assegnarlo e per rendersene conto basta riguardare le immagini. Il pallone ha colpito il palo ed è uscito: l’arbitro ha dato gol, con il guardalinee a 40 metri di distanza dall’azione. Così non si può andare avanti. Questo è l’esempio di quanto sia scarsa la ...