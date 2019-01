Xiaomi mostra il suo smartphone pieghevole su due lati

Una gioia lo smartphone pieghevole Xiaomi : video dimostrativo : Lo smartphone pieghevole Xiaomi torna a giganteggiare sul trend che sembra serpeggiare in questo 2019: se la controparte di Samsung verrà presentata il 20 febbraio insieme ai Galaxy S10, per questo dispositivo del brand cinese probabilmente ci sarà del tempo in più da aspettare, un'attesa che però potrebbe essere ricompensata dal tipo di prodotto proposto, decisamente interessante, come potrete voi stessi vedere dal video in calce all'articolo ...

Xiaomi Mi 9 è stato avvistato in nuovi render che evidenziano un approccio quasi bezel-less ed un notch a goccia di dimensioni particolarmente ridotte.

Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l'imminente Redmi Note 7 : Xiaomi Redmi Note 7 mostrato brevemente in un video hands-on direttamente dal CEO dell'azienda.

Xiaomi Mi MIX 3 ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT con le reti 5G : Il portavoce di Xiaomi, Donovan Sung, ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT grazie alle reti 5G, con l'aiuto di Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi ha mostrato la versione 5G di Mi Mix 3 : Xiaomi mostra durante una demo l'aumento della velocità di download ottenibile grazie al modem 5G integrato in una versione speciale di Mi Mix 3.