Spazio | quelle stelle avvolte in un mantello di polvere di ferro

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)con poconel loro interno, elemento che invece diventa protagonista nel tenue guscio di materia che le avvolge. A scoprire questi astri, decisamente insoliti per il loro stadio evolutivo e la particolare concentrazione disolido presente nell’inviluppo che le circonda, è stato un team internazionale di ricercatrici e ricercatori guidato da Ester Marini, dottoranda dell’Università “Roma Tre” di Roma e associata dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), di cui fanno parte Marcella Di Criscienzo e Paolo Ventura, dell’INAF, e colleghe e colleghi dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie e dell’Università Nordita di Stoccolma.Lesono state scoperte nella Grande Nube di Magellano, una tra le galassie più vicine alla Via Lattea, a 150mila anni luce da noi. Questi oggetti celesti si trovano in una particolare fase evolutiva, ...