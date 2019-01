Di Maio lancia Lino Banfi all' Unesco | Salvini ironico | «E Jerry Calà?»

Migranti - Luigi Di Maio lancia la crociata contro la Francia : “Loro colonialismo non è mai finito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare l'Ue e, in particolare, la Francia sul tema dei Migranti: "L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. È colonialismo, non è mai finito".Continua a leggere

Di Maio e Di Battista lanciano - dall'auto - la sfida per le europee : «Cambieremo i trattati» : «Questa Ue così com'è non va. Certe cose vanno prese di petto e non rimandate. Ci avevano detto che non si potevano fare, ma noi l'Europa la cambiamo». Il vicepremier Luigi Di Maio lancia con queste ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Di Maio e Di Battista a Strasburgo per lanciare la campagna per le europee : L'appuntamento è per domattina alle dieci. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si collegheranno via Facebook da Strasburgo, per dare il via alla campagna elettorale per le europee. Un 'evento a ...

Crolla la produzione industriale. Ma Di Maio rilancia : “Possibile un nuovo boom economico” : Crolla la produzione industriale a novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall’Istat è scesa dell’1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell’anno scorso la...

Crolla la produzione industriale. Ma Di Maio rilancia : "Possibile un nuovo boom economico" : È un problema per l'economia a livello mondiale che passa anche dagli Usa e noi a differenza di altri mettiamo più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese per combattere questo blocco a ...

Gilet gialli - Di Maio li corteggia per lanciare la multinazionale del populismo : La multinazionale del populismo. Questo l’obiettivo di Luigi Di Maio. Che a Matteo Salvini, impegnato a perfezionare l’asse nerobruno coi neofascisti di mezza Europa, da Orbán a Marine Le Pen, risponde in vista delle elezioni europee gettando un ponte alla violenza dei Gilet gialli. Il movimento senza faccia né retroterra comune che da due mesi sta devastando Parigi e tenendo sotto scacco il presidente Emmanuel Macron, acerrimo nemico comune ...

I Gilet Gialli diventano partito - Mouraud lancia “Gli Emergenti”. E Salvini e Di Maio strizzano occhio alla leader : La leader moderata dei 'Gilet Gialli', Jacline Mouraud, tra i fondatori del movimento di protesta, porta la sua battaglia in politica con la creazione di un partito battezzato 'Gli Emergenti'. In base alle prime anticipazioni puntare ad "una grande riforma del fisco" e rimettere "le tematiche sociali sul tavolo" saranno al centro della battaglia della formazione politica, 51 anni, mamma lavoratrice di tre figli, uno dei volti piu' noti e ...

Di Maio offre Rousseau agli alleati in Ue per lanciare il Manifesto anti-sovranista : La madre di tutte le battaglie sarà quella contro l'austerity del Fiscal Compact. Ma nel Manifesto dei Sette che il Movimento presenterà entro la fine di gennaio, avranno un ruolo di spicco altre ...

Di Maio rilancia : 'Accoglieremo quei profughi di Malta. Ma Salvini glissa : Il Capo politico delM5s insiste e torna ad attaccare l'Europa sulla vicenda dei migranti a bordo della Sea Watch: 'Dobbiamo dare una lezione di umanità'. Posizione condivisa dal presidente del ...

Sea Watch 3 - Salvini "porti chiusi ai migranti"/ Di Maio-Conte rilanciano "Italia prenda donne e bambini" : Sea Watch 3, Di Maio 'Malta li faccia sbarcare, donne e bambini li prendiamo noi in Italia'. Salvini 'no ricatti, non cambio idea. Porti chiusi'

Con un video su Facebook il tandem Di Maio-Di Battista lancia la campagna per le Europee : Segno che si vuole comunque tenere l'ex deputato libero da quel secondo mandato che le regole M5S stabiliscono come limite massimo per fare politica con il simbolo del Movimento. Non si sa mai. Ma il ...

Manovra economica : dopo il 'fatto' arriva il test 'vero o falso' lanciato da Di Maio : La Manovra economica, ribattezzata da Luigi Di Maio la "Manovra del Popolo", non solo è stata approvata dall'Aula del Senato al fotofinish prima delle feste, ma continua a suscitare notevoli polemiche. E questo non solo dalle opposizioni. Sembrerebbe che molti, anche all'interno delle stesse basi del M5S e della Lega di Matteo Salvini, non siano proprio entusiasti del risultato uscito dalle aule parlamentari. Di conseguenza, per evitare ...

Di Maio lancia il test sulla Manovra/ Dopo la lista dei "fatto" - il M5s inaugura il "quiz per i parenti" : Di Maio lancia un nuovo test sulla Manovra Dopo la lista dei 'fatto' sui social: il quiz per i parenti, la comunicazione M5s e la 'difesa' del vicepremier