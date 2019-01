Tris Juve al Chievo

Risultati Coppa Italia Primavera/ Ottavi di finale : Juventus avanti ai supplementari - Tris Fiorentina! : Risultati Coppa Italia Primavera: nelle partite che hanno chiuso il programma degli Ottavi qualificazione per Roma, Juventus, Torino, Fiorentina e Cosenza.

Derby di Torino - spunta lo sTriscione dei tifosi granata ''Juventus Football Clan'' : Si infiamma sempre di più il Derby della Mole, i tifosi del Torino hanno esposto nei pressi dello Stadium lo striscione '' Juventus Football Clan ''. Il 197esimo Derby di Torino , in programma stasera ...

Torino-Juventus - sTriscioni tifosi granata : “Juventus Football Clan” : TORINO JUVENTUS striscioni- Dopo alcuni striscioni d’insulti dei tifosi della Juventus nei confronti del Torino, oggi alcuni supporters granata hanno risposto con uno striscione con chiare offese a club bianconero: “Juventus Football Clan“. Questa la scritta comparsa in uno striscione nei presso di un cavalcavia. Come detto, in precedenza, gli ultras della Juventus avevano dato […] L'articolo Torino-Juventus, striscioni ...

Torino-Juventus - la dura legge dell’allenatore : Mazzarri Vs Allegri - è sfida anche in panchina tra tensione - sTriscioni e grande attesa : Si gioca la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il massimo torneo italiano e pronto e regalare spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. Il match più importante è sicuramente il derby di Torino, in campo i granata e la Juventus. La squadra di Walter Mazzarri sogna lo sgambetto e ha tutte le carte in regola per conquistare un risultato positivo, sta disputando un campionato molto positivo e ...

Tensione a Torino - sTriscioni in città : “Juventus Football Clan” : Terza scritta in quattro giorni Torino-Juventus, aria tersa e tesa nel capoluogo piemontese. Nella notte è comparso il quarto striscione provocatorio in tre giorni, stavolta è toccato ai tifosi granata scrivere contro gli omologhi bianconeri. Sfondo bianco e inchiostro granata, testo che non ammette interpretazioni: “Juventus Football Clan”. Anche la location scelta non è casuale: Corso Grosseto, a pochi passi dallo Juventus Stadium. Come detto, ...

Torino-Juve - è guerra di sTriscioni : topi - fogne - carogne - mafia... : In queste ore, da più parti arrivano inviti alla calma affinché si viva solo una serata di sport: alle 20.30 al Grande Torino ci sarà il tutto esaurito e il record di spettatori, oltre 27mila, dello ...

Serie C - i risultati della 15giornata : Tris del Monza - Carrarese ok. Juve Stabia in fuga : Lo spettacolo della Serie A ma non solo: nel weekend di calcio italiano c'è anche ampio spazio per la Serie C. Dopo che sabato 8 dicembre è sceso in campo il Girone B, domenica 9 è toccato alle ...

La notte a stelle delle sTrisce della Juve : anche l'Nba si tinge di bianconero : Un'occasione inoltre che la Juventus ha colto al balzo per fortificare il proprio legame con il mondo Nba, lanciando un'iniziativa unica nel suo genere: collaborare coi Nets a una partnership volta a ...

A Napoli nasce “Piazzetta Juve merda” : sTriscioni shock contro i bianconeri! [FOTO] : “Piazzetta Juve merda”, così è stata ribattezzata una piazza in quel di Napoli, all’interno del Rione Sanità “Meglio una moglie troia o un figlio frocio che essere Juventino“, “Non l’ho uccisa perché ho scoperto che mi tradiva ma perché era Juventina“, “Il lunedì è come la Juventus, una merda” e “Salvini caccia via gli Juventini“, con tanto di disegno di una bara. ...

Fiorentina-Juventus - Nedved duro contro gli sTriscioni su Scirea : “è una vergogna” [VIDEO] : Pavel Nedved ha parlato degli striscioni apparsi fuori dallo stadio Franchi di Firenze su Scirea e l’Heysel: “una vergogna” Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport prima della gara tra la sua Juventus e la Fiorentina al Franchi di Firenze. La rivalità tra le due fazioni è nota da tempo, ma oggi Nedved ha voluto sottolineare un episodio spiacevole avvenuto prima dell’incontro. Fuori dal Franchi sono stati ...

STriscioni e cori per Gianluca Vialli all'Allianz Stadium durante Juventus-Valencia : cori e applausi per Gianluca Vialli all'inizio di Juventus-Valencia di Champions. Nella curva sud gli ultrà bianconeri hanno esposto lo striscione con la scritta "Forza Gianluca, combatti nella vita come in campo, vincerai!!!". E hanno ripetuto a gran voce "Gianluca Vialli, Gianluca Vialli", invitando tutto lo stadio a fare altrettanto.A quel punto è partito un applauso collettivo. Proprio Vialli, giocatore della Juventus nell'anno ...

Youth League - Juve-Valencia 3-0 : Portanova e Nicolussi firmano il Tris : La Primavera della Juventus aveva due obiettivi: dimenticare il pesantissimo 1-5 in campionato contro l'Atalanta e blindare la qualificazione alla seconda fase della Youth League. Missioni compiute: ...