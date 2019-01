La nuova patch di Travis Strikes Again | No More Heroes introduce il New Game Plus

Vans Classics presenta la nuova linea Patchwork per la primavera 2019 [GALLERY] : Vans Classics presenta la linea Patchwork: design retrò per la primavera 2019 Il design retrò è alla base dei tre modelli di Vans Classics nel debutto della collezione Patchwork per questa primavera 2019. Utilizzando le sneaker come fossero una tela, i designer di Vans hanno reinterpretato Era, Sk8-Hi e Classic Slip-On con un mix di patch in pelle, tela e camoscio – in puro stile ’70s. La costruzione a pannelli multipli di Vans ...

Buon inizio anno per Samsung Galaxy S8 : nuova patch il 17 gennaio - aspettando Pie : Gran bell'inizio di questo 2019 per il Samsung Galaxy S8, i cui possessori non possono davvero dirsi annoiati dall'esperienza con il loro telefono. Proprio per l'Italia, a partire da oggi 17 gennaio, è in distribuzione la patch di sicurezza del corrente mese, mentre (come abbiamo raccontato anche ieri) si fanno estremamente incoraggianti le notizie relative ad Android 9 Pie. Facciamo dunque un punto della situazione sull'ex top di gamma. La ...

Fallout 76 : una nuova patch importante è in arrivo a gennaio : Bethesda ha annunciato il rilascio imminente di una nuova, corposa patch per Fallout 76. La notizia, come apprendiamo da Gamingbolt, è apparsa sul sito ufficiale della compagnia.Oltre ai classici miglioramenti di stabilità, l'aggiornamento prevede la risoluzione di una serie di problematiche evidenziate dalla community, per un totale di oltre 150 miglioramenti (stando a quanto dichiarato). In particolare, i fix riguarderanno problemi riscontrati ...

nuova patch Fallout 76 in arrivo dal 14 gennaio - ancora modifiche da Bethesda : Sono stati primi mesi di vita videoludica indubbiamente molto complicati quelli di Fallout 76, l'ultimo capitolo della serie Bethesda ad approdare sugli scaffali. Numerose le polemiche che hanno preso vita all'interno delle varie community online, con i fan che non hanno mancato di far sentire la propria voce in merito alle svariate problematiche che affliggevano il gioco dal day one. Chiaramente il team responsabile del titolo non è stato di ...

La nuova patch di Overwatch introduce bilanciamenti su alcuni personaggi : Overwatch inizia il nuovo anno con una nuova patch volta a bilanciare alcuni dei personaggi del gioco. Come al solito l'aggiornamento sarà prima testato sui PTR per poi estendersi a tutti.Come riporta Heroes Never Die, ecco la lista delle novità introdotte con l'aggiornamento:Overwatch è disponibile su PC, Xbox One e PS4.Read more…

nuova spinta per Honor 9 Lite con la patch B139 : non è ancora tempo di gesture : Torna attuale uno smartphone che in questi mesi ha riscontrato un discreto successo, vale a dire Honor 9 Lite. Il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento con la Nuova interfaccia EMUI 9, oltre ovviamente ad Android Pie, come del resto abbiamo riportato qualche settimana fa con un articolo dedicato alla questione gesture, ma oggi 3 gennaio dobbiamo necessariamente soffermarci su un altro pacchetto software che è ...

Darksiders 3 : la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della serie : Darksiders 3 si aggiorna oggi con una nuova patch che trasformerà il gioco in qualcosa di assolutamente familiare per i veterani della serie, andando a ritoccare il sistema di combattimento per renderlo più simile a quello dei precedenti capitoli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net la patch non modificherà irreversibilmente il gamplay, ma piuttosto implementerà una scelta tra due diversi combat system: sarà selezionabile quello standard, ...

Fortnite : la nuova patch v7.10 introduce l'evento stagionale "14 giorni di Fortnite" : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Fortnite ha ricevuto una nuova patch, v7.10, che introduce interessanti novità per le varie modalità di gioco.Innanzitutto, l'aggiornamento porta con sé il nuovo evento stagionale intitolato "14 giorni di Fortnite", che partirà il 19 dicembre: "l'evento 14 giorni di Fortnite alternerà MAT nuove e classiche. Le modalità con grandi squadre cambiano ogni due giorni mentre quelle con piccole squadre ruotano ...

Disastro Fallout 76 - nuova patch peggiora il gioco : trapelati dati sensibili degli utenti : Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più grave per Fallout 76. Di sicuro non ha goduto di un buon lancio, dato che era funestato di bug. Poi è stata la volta del bag gate, fortunatamente (in parte) risolto. Lo sviluppatore Bethesda si è messo comunque subito all’opera per correggere tutta una serie di bug e glitch che per molti utenti rendevano il titolo online semplicemente ingiocabile. Ma non è ancora finita. L’ultima patch di ...

Darksiders 3 : nuova patch in arrivo con fix - migliorie e bilanciamenti : Con il rilascio della prima patch THQ ha sistemato alcune delle problematiche che affliggevano Darksiders 3, lasciandone molte altre a piede libero. Poche ore fa la casa di sviluppo ha annunciato l’arrivo di una Nuova patch, scopriamo insieme le migliorie che apporterà al gioco. Darksiders 3: La Nuova patch bilancia la difficoltà Non ci è ancora data di sapere la data di rilascio della patch ma l’uscita dovrebbe ...

nuova patch per Red Dead Redemption 2 risolve il bug dell’accampamento e corregge più di 30 missioni : Red Dead Redemption 2 non è un videogioco perfetto. Anzi, come tutti i giochi soffre al lancio di diversi bug inaspettata che da parte di Rockstar games, famosa per curare in tutto e per tutto i suoi giochi. Uno di questi è il cosiddetto “bug dell’accampamento”, che causa la sparizione di alcuni personaggi, cioè Sadie, John, Abigail e Jack. Questo accade all’inizio del Capitolo 2, ma solo se si muore durante la missione “La gente per bene di ...

World War 3 : la nuova patch introduce mappe - modalità di gioco e molto altro : Il tattico competitivo di The Farm 51, World War 3 è entrato in fase early access su Steam il mese scorso. Oggi il titolo ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce un sacco di novità.Come riporta Gamingbolt, la novità più succosa riguarda l'introduzione della modalità deathmatch nella variante 10v10, è inoltre una nuova mappa chiamata Warsaw Shopping Mall. Tra le altre novità segnaliamo una nuova arma (MSBS Bullpup), un nuovo veicolo (IFV ...

Hellblade : Senua's Sacrifice : la nuova patch per PC introduce l'HDR : Come riporta DSOGaming, Ninja Theory ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Hellblade: Senua's Sacrifice. Secondo le patch note dell'update 1.03, viene aggiunto il supporto HDR (high dynamic range) per entrambe le schede grafiche NVIDIA e AMD.Inoltre, questa ultima patch risolve vari problemi tecnici, ottimizza la gestione della memoria e interviene ad aumentare la stabilità generale.Ora, mentre Hellblade: Senua's Sacrifice ...

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant annunciano una nuova patch correttiva in arrivo la prossima settimana : Underworld Ascendant di OtherSide Entertainment è uscito la scorsa settimana e non ha ricevuto l'accoglienza più calorosa. Su Steam, le recensioni degli utenti sono abbastanza negative a causa di una miriade di problemi al lancio. Mentre lo sviluppatore ha recentemente implementato due hotfix, è in arrivo un aggiornamento ancora più grande per risolvere i problemi relativi alle prestazioni, al sistema di salvataggio e altro ancora.Come segnala ...