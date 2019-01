Bianco&nero o nero&bianco?

vanityfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) «Il bianco e il nero creano uno strano paesaggio da sogno che il colore non potrà mai fare», scrive il cantautore statunitense Jack Antonoff. Noi aggiungiamo che la suggestione vale per un paesaggio quanto per un outfit. E le prime a darcene un’elegante dimostrazione sono le celebrities che, sui red carpet, amano indossare questo accostamento di non-colori.Specie nel 2019, ai primissimi eventi superglam dell’anno. All’ultima edizione dei Golden Globe, per esempio, a sceglierei il black and white sono state Rachel Weisz, Charlize Theron e Amber Heard, mentre in occasione dei Critic’s Choice Awards Julia Roberts, Nicole Kidman e Sandra Oh hanno optato per questo fortunato mix.Un mix, però, che si può declinare in due differenti varianti. Anzi tre. C’è chi ha scelto l’opzione più classica, ovvero con il sopra bianco e il sotto nero, e chi invece ha ...