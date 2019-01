Truffa on line | intasca i soldi e sparisce senza consegnare la merce | 27enne nei guai

Vende online un motocoltivatore - ma è una Truffa : denunciato : A rimanere truffa to è stato un giovane operaio lanuseino. La truffa questa volta riguardava un motocoltivatore usato, alla cifra vantaggiosa di 750 euro. A rimanere truffa to è stato un giovane operaio ...

Mette in vendita online l'auto e dà il pin al Truffatore : via 1100 euro : Aveva inserito un'inserzione relativa alla vendita della propria autovettura, del valore di 3mila euro. Un operaio ventenne di Orgiano, dopo essere stato contattato via telefono per la definizione ...