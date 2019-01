Inter-Sassuolo | Icardi tocca appena 16 palloni

Inter " Sassuolo 0-0 - De Zerbi ferma Spalletti : Si Interrompe a sette la serie di vittorie di fila in casa dell'Inter. In uno stadio "Meazza" con le porte chiuse, popolato esclusivamente da bambini festanti, i nerazzurri impattano contro il ...

Serie A : Inter Sassuolo 0-0 - Handanovic salva nel finale : La cronaca Inter-Sassuolo 0-0 finale: gara in bilico fino al fischio finale, Handanovic nega il vantaggio prima a Boateng poi a Bourabia. Inter-Sassuolo 0-0 fine pt: ritmi alti, gara in precario ...

Inter-Sassuolo senza gol : Finisce a reti bianche Inter-Sassuolo . Il match, valido per la 20ma giornata del campionato di serie A, si è concluso sullo 0-0.

Calcio - Inter-Sassuolo 0-0 - Serie A 2018-2019 : gli emiliani spaventano i nerazzurri ma sparano a salve per un punto a testa giusto : Si apre con uno 0-0 il 2019 di Inter e Sassuolo. Al Meazza di Milano, per l’occasione impreziosito da diverse migliaia di bambini dopo la squalifica e la decisione di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli, la partita è avvincente e ricca di occasioni. I nerazzurri steccano contro i nero-verdi, che per lunghi tratti del match dettano legge in campo. Handanovic migliore in campo per i padroni di casa, con Icardi che non ha ...