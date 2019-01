Eros Ramazzotti insieme a Luis Fonsi | “Per le strade una canzone”

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi : 'Per le strade una canzone' è un inno alla musica dalle vibrazioni latine : ... Stark Arena 27 Athens, Faliro Pavilion 30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena OTTOBRE 3 Sofia, Arena Armeec Hall 5 Bratislava, O'Nepela Arena 8 Kiev, Sport Palace 11 Moscow, Crocus Hall 13 St. ...

Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi sotto il sole di Miami : Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti arriva a poche settimane dal rilascio di In primo piano, brano scritto da Jovanotti e inserito nel suo ultimo album - Vita ce n'è - che ha rilasciato nel mese di novembre dopo la title track approdata sul mercato dal 19 ottobre. I due artisti hanno interpretato a pieno la canzone, sfoggiando degli estivi pantaloni bianchi sotto il sole di Miami e che anticipa l'estate ancora ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli passione alle Maldive : Eros Ramazzotti è un uomo innamorato della vita, ma soprattutto della sua famiglia. Con Marica Pellegrinelli e i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio ha iniziato l’anno alle Maldive tra passione e coccole. A febbraio partiranno tutti in un tour mondiale, ma per ora si godono relax e amore. Nelle foto del settimanale “Chi” si vede un Ramazzotti sereno e felice in quell’angolo di paradiso che conosce bene non è certo la prima volta che ...

Le parole d’amore di Eros Ramazzotti su Aurora : “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti torna a parlare del rapporto con la figlia Aurora, usando parole dolcissime per descrivere la 22enne nata dalle nozze con Michelle Hunziker. Classe 1996, l’arrivo di Aurora ha cambiato per sempre la vita del suo celebre papà. A lei Eros ha regalato una delle sue canzoni più famose L’Aurora, che oggi i due si divertono a cantare spesso insieme. La giovane assomiglia moltissimo ad entrambi i genitori: è bella e solare ...

Per le strade una canzone è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi da Vita ce n’è (audio e testo) : Il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi è Per le strade una canzone. Il brano arriva dopo il rilascio di In primo piano, scritto da Jovanotti e approdato in radio dopo l'arrivo sul mercato del nuovo album, Vita ce n'è, dal quale ha estratto anche la title track. La nuova prova radiofonica è quella con Luis Fonsi, star di Despacito, che l'artista romano ha fortemente voluto all'interno del disco perché fosse testimone di più voci, ...

Eros Ramazzotti - foto a luci rosse su Instagram : potrebbero avergli hackerato il profilo : Spunta una foto a luci rosse di Eros Ramazzotti sul suo profilo ufficiale Instagram. È questa la situazione che si sono trovati di fronte un bel po' di fan del cantante che ieri pomeriggio hanno avuto modo di visualizzare le stories del profilo del cantante di 'Un'emozione per sempre'. Lo scatto è rimasto online per una manciata di secondi, ma in moltissimi sono riusciti a vederla e a farne il cosiddetto 'screenshoot', rendendola pubblica sui ...