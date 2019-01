: Migranti,diminuiscono i decessi in mare - TelevideoRai101 : Migranti,diminuiscono i decessi in mare - viverepesaro : Migranti: diminuiscono gli sbarchi, dimezzati gli affidamenti alle strutture dedicate all'accoglienza… - loris29580 : Cioè fatemi capire, questi in 6 mesi cosa potevano fare di più.. Certo noi italiani, chiediamo il cambiamento è ci… -

Dall'inizio del 2019, 83e rifugiati sono deceduti nel Mediterraneo mentre tentavano di giungere in Europa. Il dato è diffuso dalla Organizzazione della Nazioni Unite per la migrazione. Ituttavia sono in calo in confronto allo stesso periodo del 2018 che ha registrato 199deceduti. Gli sbarchi nei primi 16 giorni di gennaio riguardano soprattutto la Spagna che registra l'80% degli arrivi totali (pari a 4216) via,il doppio rispetto ai 2.365 dello stesso periodo dell'anno scorso arrivati in Ue.(Di venerdì 18 gennaio 2019)