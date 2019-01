Decreto approvato | la soddisfazione di Salvini e Di Maio Faro sui conti

Decreto approvato : la soddisfazione Salvini e Di Maio. Faro sui conti : 'Dalle parole ai fatti', così il presidente del Consiglio Conte. Ma l'applicazione delle riforme metterà a dura prova le finanze pubbliche con il rischio di una manovra bis -

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - Decreto approvato : ecco i punti chiave : “In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà”: con queste parole il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alla folla dei giornalisti il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvato nella serata di ieri, 17 gennaio 2019. Un giorno che lo stesso di Maio ha definito storico. Un provvedimento che si attendeva da tempo, perché in realtà ...

Quota 100 : approvato Decreto - le domande per i lavoratori della scuola entro fine febbraio : Le ultime novità sulle pensioni riguardano l’approvazione del decreto che è avvenuta ieri 17 gennaio 2019. All’interno di esso è racchiusa anche la riforma del sistema previdenziale grazie all’introduzione dell'uscita anticipata con Quota 100. Questa riforma è stata fortemente voluta dal leader del Carroccio che voleva apportare modifiche alla legge Fornero. In realtà Quota 100 è una riforma sperimentale che sarà applicata solo per il triennio ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 : approvato il Decreto : È arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri all’attesissimo decreto legge che include Reddito di cittadinanza e quota 100, due tra le misure più attese del governo Conte. Nella conferenza stampa successiva all’approvazione della misura – che adesso dovrà essere convertita in legge in Parlamento entro 60 giorni – il premier italiano ha parlato di tappa fondamentale per questo esecutivo: “Reddito di cittadinanza e quota ...

Pensioni minime 2019 Decreto ufficiale attuativo approvato oggi Consiglio Mininistri. Le regole : A chi sono destinati gli aumenti delle Pensioni minime 2019: misure e regole ufficiali stabilite dal decreto attuativo finalmente approvato.

Approvato il Decretone - Conte : 'Non promesse - ma progetto di cui vado fiero' : ... che ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica ...

Pensioni a quota 100 e reddito di cittadinanza : approvato il Decreto dal consiglio dei ministri | Il testo integrale del Decreto : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo per le Pensioni a «quota 100» e per il reddito di cittadinanza: si tratta dei due provvedimenti centrali della manovra finanziaria i cui ...

Reddito e quota 100 - approvato il Decretone. Salvini : “Stanziati soldi veri”. Di Maio : “Nuovo welfare state in Italia” : Il decretone è stato approvato: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri”, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Sono onorato”, ha detto Luigi Di Maio. “Quindi le coperture c’erano. A tutti quelli che in questi anni ci hanno detto che non si ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - per Di Maio entro giovedì il Decreto verrà approvato : Il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 dovrebbe arrivare entro giovedì 17 gennaio in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Ad affermarlo è il vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dopo lo slittamento del decreto dovuto alle tensioni accumulatisi in questi giorni fra Lega e Movimento 5 Stelle. Di Maio rassicura: 'entro giovedì arriverà il decreto' Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "AGI", infatti, ...

Carige : approvato Decreto-legge che introduce misure urgenti a tutela della clientela e dei risparmiatori : In particolare, viene prevista la possibilità per la banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle ...

Banca Carige - approvato Decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Carige - Conte : "Approvato Decreto con ampie garanzie per i risparmiatori" : "Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della ...

Pensioni - Durigon su Q100 : 'il Decreto sarà approvato entro la prossima settimana' : I decreti attuativi su Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in ritardo: è questo che preoccupa maggiormente il Governo Conte dopo l'approvazione da parte del Parlamento della nuova Legge di Stabilità. In assenza dei decreti, infatti, le misure in materia previdenziale non potranno decollare e potrebbero causare notevoli ritardi nell'applicazione e di conseguenza, molti lavoratori potrebbero vedersi posticipata l'uscita dal mondo ...

Manovra 2019 - Decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio - : Il sottosegretario al Lavoro Durigon annuncia le date del dl. Tra le norme la cosiddetta quota 100, la proroga dell'Ape sociale e opzione donna. Spunta anche il ritorno del consiglio di ...