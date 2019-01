Cristiano Ronaldo ‘fa i conti’ con il Fisco spagnolo | CR7 si dichiarerà colpevole

Juventus - Cristiano Ronaldo si dichiarerà colpevole di evasione fiscale : Lunedì sera, quasi certamente, titolare contro il Chievo, martedì ritorno a Madrid ma non sarà un viaggio di piacere per Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese della Juventus si presenterà al ...

Guai per Cristiano Ronaldo - può saltare la gara contro il Chievo : il portoghese ‘convocato’ d’urgenza in Spagna [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe condizionare il match della Juventus ...

Juventus - Cristiano Ronaldo su Instagram : umore alle stelle - CR7 balla sul tapis roulant : Il suo 2019 è iniziato nel migliore dei modi. Uno scampolo di partita contro il Bologna e poi il match contro il Milan dove, con un colpo di testa, ha messo la firma sul successo in Supercoppa ...

Arrestato l'hacker di Football Leaks : rubò i file del caso Cristiano Ronaldo-Mayorga : ... proprio Pinto era stato identificato come l'uomo che manovrava il sito che ha pubblicato contratti e documenti privati delle società di calcio più importanti del mondo. In passato sarebbe stato pure ...

Juventus a riposo dopo la Supercoppa - ma Cristiano Ronaldo si allena in palestra : dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan, la Juventus ha immediatamente fatto il suo rientro a Torino. I bianconeri sono arrivati in Italia alle 6:30 di questa mattina è Massimiliano Allegri ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Infatti, la preparazione della Juve riprenderà domani nel primo pomeriggio. Nonostante il giorno di riposo, però, alcuni bianconeri hanno deciso comunque di lavorare. In particolare ...

Juventus - grandi festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni : le foto social : Ieri sera, la Juventus si è aggiudicata l'ottava Supercoppa della sua storia. I bianconeri hanno avuto la meglio sul Milan grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Al termine della partita i giocatori della Juve hanno potuto alzare il trofeo al cielo di Gedda e poi hanno festeggiato tutti insieme negli spogliatoi. I bianconeri hanno liberato la loro gioia e soprattutto hanno voluto condividere le immagini più belle dei festeggiamenti sui social. ...

La legge di Cristiano Ronaldo - in Arabia è decisivo come al solito : finisce 1-0 : Tutto come da copione. Il calcio italiano non esporta la sua versione migliore in Arabia Saudita, ma regala quello che molti dei 62mila tifosi di Gedda probabilmente volevano: un gol di Cristiano Ronaldo. Tanto basta a regalare alla Juventus la Supercoppa contro il Milan, il primo trofeo tricolore d

Rolls-Royce Cullinan - i segreti dell’ultimo gioiello acquistato da Cristiano Ronaldo [FOTO] : Scopriamo i segreti della preziosa Cullinan con cui Ronaldo si reca agli allenamenti della Juventus Abbiamo più volte parlato della passione per le auto costose di Cristiano Ronaldo, capace di vantare uno dei garage più invidiabili al mondo, impreziosito da modelli del calibro di Ferrari, Porsche Lamborghini e addirittura una Bugatti Veyron da 2,5 milioni di euro. Ora però, il fuoriclasse bianconero ha di recente deciso di farsi un nuovo ...

Juvemania : viva Cristiano Ronaldo - l'uomo decisivo che mancava alla Juve! : ...italiano non si vedono grandi partite di livello o se ne vedono talmente di rado che troppo spesso ormai quando si assiste a gare della Premier League o della Liga sembra di commentare un altro sport!...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

La Juve si prende la Supercoppa italiana : Milan ko a testa alta - decide Cristiano Ronaldo : La Juventus conquista il primo trofeo della stagione, il Milan polemizza con l’arbitro: discute l’interpretazione differente del fuorigioco e invoca un rigore, al tramonto del match, per l’intervento in area di Emre Can su Conti. «Non voglio fare il maleducato - dice Rino Gattuso - ma se c’è la tecnologia va usata. Su Cutrone è stata alzata la band...

Supercoppa Italiana – La gioia social di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus : tutta la felicità di CR7 nei suoi post : Cristiano Ronaldo manifesta tutta la sua gioia per il suo primo trofeo con la Juventus sui social: i post dell’attaccante portoghese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Felicissimo per il successo di oggi della sua Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan a Gedda, Cristiano Ronaldo, non ha atteso molto prima di manifestare tutta la sua gioia sui social. L’attaccante portoghese, che ha deciso la partita col suo ...

Supercoppa Italiana – Cori e balli per Cristiano Ronaldo - Dybala e compagni : i festeggiamenti della Juventus [VIDEO] : Tanto divertimento, balli e festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan La Juventus ha conquistato oggi l’ottava Supercoppa Italiana, battendo a Gedda il Milan. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo, autore dell’unica rete del match, che ha permesso al club bianconero di poter festeggiare in grande per questo primo trofeo del 2019. Cori, salti e ...

Cristiano Ronaldo - gol in Juventus Milan di Supercoppa Italiana : è il 7° nelle ultime 8 finali : 43 minuti circa a vagare per il campo, mai realmente coinvolto. Forse perché distratto da quell'invasione di campo "in suo onore" dopo poco più di 60 secondi. Qualche spunto personale, una pressione ...