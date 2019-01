Afragola | baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni Dalla folla | “Non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il ministro dell’Interno, Matteo, arrivato adper incontrare gli amministratori locali sul tema dell’emergenza racket è stato accoltopiazza con cori da stadio. Il Ministro si è avvicinato alla gente e ha ricevuto un. Poi, mentre si concedeva baci, abbracci e qualche selfie con i presenti, un uomo gli ha chiesto: “Matteo, non farci più pagare la scorta a Saviano“.è ladove a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno si sta assistendo a un’escalation criminale per il controllo del territorio, dopo il vuoto di potere lasciato dai clan storici colpiti da diverse inchieste, che ha portato all’esplosione di ottoin 22, come ha ricordato anche il vicepremier Luigi Di Maio in seguito all’agguato alla pizzeria Sorbillo a Napoli.Prima dell’arrivo di, lo ...