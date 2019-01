Salvini attacca la Bce su Carige e Montepaschi

Fornero attacca Salvini : "Da lui solo bugie" : "Alla 'quota 100' do un voto insufficiente, tra il cinque e il cinque e mezzo". Così l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero commenta il dl approvato stasera dal Cdm , ai microfoni di Un Giorno da ...

Mps - Lega "salviamola subito" : ma M5s si oppone/ Caos Banche - Salvini attacca Bce : "creano instabilità" : Caos Banche, Mps a rischio dopo attacco Bce a crediti deteriorati: Lega "salviamola subito", ma il M5s si oppone dopo il caso Carige. Salvini vs Francoforte

Papa Francesca - nulla osta ai vescovi : attaccare Matteo Salvini - l'interferenza inaccettabile : I rapporti tra il governo Lega-M5s e il mondo cattolico non è mai stato idilliaco, ma con l'arrivo del 2019 molto, anzi moltissimo rischia di peggiorare sull'asse palazzo Chigi-Vaticano. Solo poche settimane fa, Papa Francesco aveva rinnovato l'invito ai vescovi di "stare lontano dalla politica". Er

Di Battista - sottile - critico ma anche astuto - attacca e colpisce Salvini : Di Battista non ci pensa due volte e sfreccia un attacco al leader della Lega; Matteo Salvini Una “cena da ancien régime” dalla quale “chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano, molto lontano”. È Alessandro Di Battista a bocciare la partecipazione di Matteo Salvini all’evento sulla giustizia organizzato dalla giornalista Annalisa Chirico al quale saranno presenti anche diversi esponenti del Giglio Magico, tra i quali Maria Elena ...

La cena di Salvini con i renziani scatena polemiche - Di Battista lo attacca : torna in te : La Prima Repubblica è tornata? Forse sì, al colpo d'occhio della cena organizzata ieri a Roma dall'associazione Fino a prova contraria, e dedicata al tema di giustizia&economia, dato che si vedevano spalla a spalla, flûte di prosecco in mano, figure agli antipodi della scena italiana, quali il procuratore di Catanzaro Franco Gratteri e Flavio Briatore, un ex ...

Di Battista - sottile - critico ma anche astuto - attacca e colpisce Salvini : Di Battista non ci pensa due volte e sfreccia un attacco al leader della Lega; Matteo Salvini Una “cena da ancien régime” dalla quale “chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano, molto lontano”. È Alessandro Di Battista a bocciare la partecipazione di Matteo Salvini all’evento sulla giustizia organizzato dalla giornalista Annalisa Chirico al quale saranno presenti anche diversi esponenti del Giglio Magico, tra i quali Maria Elena ...

La severità della Bce può costare 8 miliardi a Mps (e quindi allo Stato). Salvini infuriato attacca Francoforte : La mina vagante Mps è pronta a deflagrare di nuovo. E il conto, secondo quanto riferiscono fonti bancarie a Huffpost, potrebbe essere devastante: fino a 8,5 miliardi. Il saldo del dovuto è a rate, da oggi al 2026, ma è una diluizione che non attenua un rischio altissimo e cioè che alla fine a pagare sarà lo Stato, l'attuale proprietario. Tradotto: i cittadini. Sterilizzata dal salvataggio pubblico e protetta ...

Secondo Salvini la Bce sta attaccando le banche italiane : Dura presa di posizione del vicepremier Salvini contro la nuova direttiva della Bce alle banche sul progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati. “Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a MPS - dice Salvini - dimostra ancora una volta che l’Unione Bancaria, voluta dalla UE e votata dal PD, non solo non ha reso più stabile il ...

Migliore attacca Salvini : 'Dire che Battisti deve marcire in galera è una cosa sconcia' : L'arresto di Cesare Battisti, avvenuto nel fine settimana in Bolivia, ha scatenato molteplici polemiche. A chi si è dichiarato favorevole ad un'amnistia per gli ex terroristi degli anni di piombo, si sono contrapposti coloro - soprattutto tra le fila dell'opposizione - che hanno criticato alcune affermazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini nel commentare l'operazione condotta con successo dall'Interpol. Il vicepresidente del Consiglio è ...

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

Salvini e Di Maio attaccano Fazio - lui si fa 'difendere' da Crozza : Tra i casi televisivi che faranno discutere nei prossimi mesi il più grosso, eccezion fatta per il Festival di Sanremo 2019 destinato, viste le premesse, a sollevare polemiche politiche aspre, è quello che riguarda Fabio Fazio. Già preso di mira in passato, anche da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il conduttore ieri sera ha subito un nuovo attacco firmato Matteo Salvini. Il fatto che l'invettiva del vice Premier e ministro ...

Salvini attacca Fazio sul maxi-stipendio a La7 : Massimo Giletti sorride e alimenta la polemica : A 'Non è l'Arena' Matteo Salvini è tornato a parlare di Fabio Fazio e del suo maxi-stipendio. Notoriamente critico nei confronti del conduttore di 'Che tempo che fa', il vice-premier lo ha attaccato ...

Matteo Renzi attacca Salvini : 'Una legge impedisce di indossare le divise' : Matteo Renzi nell'attaccare il vicepremier va nel personale, fatto che ha suscitato una reazione in Salvini che lo ha definito un poveretto: "Si preoccupa - dice Salvini - che dovrei essere arrestato poiché con onore e orgoglio porto le divise...arrestatemi dunque, da ministro dell'Interno". Matteo Renzi contro le divise di Salvini L'ex premier Renzi ha fatto dell'ironia sul motivo che spinge il vicepremier a indossare le divise delle forze ...

Saviano attacca Salvini per l'uso delle divise. Il ministro : 'Povero - non sa più cosa inventarsi' : Matteo Salvini dichiara, forte della sua profondissima ignoranza politica - ignoranza fieramente ostentata - che è un 'atto di solidarietà'. Non è così. Presiedere comizi con la maglietta della ...