Italia | via libera a reddito di cittadinanza e quota 100

Nuoto - Euro Meet 2019 : tanti azzurri al via del prestigioso meeting. Fabio Scozzoli guida la truppa Italiana : Si lavora e ci si prepara con scrupolo in casa Italia, in vista di un 2019 molto importante per il Nuoto azzurro. I Mondiali a Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 12 al 28 luglio, sono l’evento clou. In questa chiave, vi sarà una selezione che prenderà parte all’Euro Meet di Lussemburgo, tradizionale evento che apre l’annata delle gare nella piscina da 50 metri, che festeggerà la 20esima edizione (25-27 gennaio). Saranno ...

Via libera al decreto su pensioni e reddito Salvini : «Un aiuto per 10 mln di Italiani» Norme e vincoli : ecco il testo del decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Masterchef Italia - anticipazioni prima puntata : al via con il live cooking degli 80 aspiranti chef : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d'Italia, torna Masterchef Italia . Questa sera alle 21.15 su Sky Uno, canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, e su Sky On Demand e NOW ...

Surface Go LTE : avviati i preordini sul Microsoft Store Italiano [Agg.1 Consumer] : [Aggiornamento1 17/01/2019] Vi comunichiamo che adesso risulta disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano anche la versione LTE del Surface Go destinata al mercato consumer. Il prezzo ufficiale è di 749 euro IVA inclusa. Link all’acquisto Articolo originale (12/11/2018), Finalmente, dopo un’attesa durata alcuni mesi, Microsoft ha avviato i preordini del nuovo Surface Go in variante LTE ossia con il ...

Diretta Masterchef Italia : al via l'ottava stagione : Stasera, su Sky Uno, parte l'ottava stagione di Masterchef Italia, il cooking show che è pronto a stupire il suo pubblico con grosse novità. La prima tra tutte è l'ingresso di un nuovo giudice: Giorgio Locatelli. Chef stellato del ristorante londinese Locanda Locatelli, subentra al posto di Antonia Klugmann. Al suo fianco ritroveremo Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Settimana scorsa ci siamo lasciati con la finale di ...

Giro d’Italia 2019 : l’annuncio di Fabio Aru - anche il sardo sarà al via della Corsa Rosa : Dopo Tom Dumoulin e Vincenzo Nibali arriva un altro importante annuncio in chiave Corsa Rosa: anche Fabio Aru sarà al via nel mese di maggio al Giro d’Italia 2019. Il sardo vuole riscattare le delusioni del 2018: l’obiettivo è sicuramente quello di puntare al podio. Il corridore della UAE Emirates è esploso proprio nella Corsa di casa: terzo in classifica generale nel 2014, secondo nel 2015. Queste le sue parole come riportato da ...

Decretone - p. Chigi : Via libera a fondi per Tfs e fondo volo AlItalia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

ACI Rally Italia Talent viaggia su Suzuki Swift Sport : Dopo il successo delle precedenti cinque edizioni, ACI Rally Italia Talent è pronto a vivere una nuova stagione a bordo di Suzuki Swift Sport nel ruolo di vettura ufficiale. Suzuki è particolarmente orgogliosa di questa partnership con ACI Rally Italia Talent 2019. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la Casa […] L'articolo ACI Rally Italia Talent viaggia su Suzuki Swift Sport sembra essere il primo su ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : arriva VIVIAN - l’ex fidanzata di Boris! : Un grandissimo colpo di scena è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Dal passato di uno dei volti centrali della soap sta infatti per spuntare un personaggio davvero inaspettato. E il risultato sarà davvero imprevedibile… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Boris innamorato di Tobias Come sappiamo, una delle grandi novità ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Europa - ai 18enni Italiani piace l’Ue : quasi duemila vincono un viaggio nel continente. Più richieste solo in Germania : Zaino in spalla, una guida e si va. I giovani italiani rispondono in massa all’iniziativa DiscoverEu, che porterà circa 15mila diciottenni da tutto il Continente a viaggiare in treno nell’Unione europea. Sono ben 1.712, infatti, i ragazzi italiani che si sono aggiudicati un biglietto gratuito per un viaggio fra la primavera e l’autunno 2019. Nonostante il clima di sfiducia che circonda le istituzioni europee, la risposta ...

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

FS Italiane - RFI : Salgono a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu : Prende il via in data 16 gennaio 2019, con 20 nuovi scali serviti, in 12 diverse regioni, l'ampliamento del circuito di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea. ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan anche via satellite : ecco come : Si assegna questa sera a Jeddah la Supercoppa Italiana nella finale tra Juventus e Milan, le squadre che hanno vinto più trofei L'articolo Supercoppa Italiana, Juventus-Milan anche via satellite: ecco come è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.