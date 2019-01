Superstrada E45 - Chiuso un tratto per pericolo di crollo

quattroruote

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ragioni di sicurezza. Con questa motivazione è statoil viadotto Puleto sulla E45, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo. Lopera si trova lungo laRavenna-Orte, al confine tra Toscana e l'Emilia Romagna, che è ora interrotta tra gli svincoli di Canili e Valsavignone. Il sequestro della struttura è stato disposto su iniziativa della Procura di Arezzo dopo la segnalazione di crepe sui piloni in cemento e dopo che gli accertamenti degli esperti incaricati dalla magistratura che avevano paventato il rischio di collasso. La richiesta del procuratore capo Roberto Rossi si basa sulle valutazioni della commissione di tecnici sullo stato di logoramento di un pilone del viadotto, con possibili rischi sulla tenuta legati a un eventuale sovraccarico di traffico, in particolare di quello pesante.Indagini in seguito a un cedimento. La verifica è stata disposta ...