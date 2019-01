Steven Zhang | ' Voglio continuare a guidare l' Inter e tornare ai vertici in Europa'

Inter - intervista Politano : retroscena su Nainggolan e Steven Zhang : Politano, Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: 'Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: ...

Inter - Steven Zhang alla cena di Natale : 'Abbiamo tutto per arrivare al titolo' : Il presidente nerazzurro Steven Zhang carica l'ambiente Interista in vista dei prossimi impegni sportivi del club. Come ben si sa, sono tantissimi gli obiettivi della società del gruppo Suning, a partire dal mercato. Nel mirino dell'Inter ci sono infatti importanti prospetti sul calcio italiano ed europeo. Secondo Zhang, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, e anche per arrivare fino in fondo in Europa League. Certo, ...

Inter - Steven Zhang durante la cena di Natale : 'Schiacceremo tutti - in campo e fuori' : "Riusciremo a schiacciare tutti quanti, sia in campo che fuori : l'obiettivo deve essere tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria", parole chiare e precise quelle pronunciate dal presidente ...

Steven Zhang cambia l'Inter : ha poteri di firma - non servirà più l'ok dalla Cina : Nel verbale del 26 ottobre riportato dalla Gazzetta dello Sport ha riconosciuto a Steven Zhang ' tutti i poteri, da esercitarsi con firma libera e disgiunta e senza limiti di importo, per la gestione ...

La certezza di Steven Zhang : "Pronti ad affrontare la Juve : grande fiducia nell'Inter" : Non è il debutto in senso stretto, ovviamente, ma è il primo Derby d'Italia da presidente per Steven Zhang . La prima volta allo Stadium contro la Juve da numero uno dell'Inter. Ma cosa significa ...

DOCUMENTI – Inter - dal cda super poteri al presidente Steven Zhang : In attesa di Marotta il cda ha ridisegnato l'architettura delle deleghe rafforzando i poteri del presidente L'articolo DOCUMENTI – Inter, dal cda super poteri al presidente Steven Zhang è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Steven Zhang - manifesto dell'interismo : 'La mia Inter è energia positiva' : L'Inter significa tanto per la gente e il mondo, perché rappresenta l'energia positiva e la grande passione di migliaia di persone. Siamo un gruppo unito con cooperazioni importanti e molto ...

Steven Zhang : «Se non credessimo nell’Italia non avremmo investito qui» : «Se non credessimo nell'Italia e non fossimo affascinati dalla sua cultura, non saremmo venuti nel vostro Paese», ha detto il presidente dell'Inter. L'articolo Steven Zhang: «Se non credessimo nell’Italia non avremmo investito qui» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le ambizioni di Steven Zhang : «i mercati globali sono il futuro dell'Inter» : Steven Zhang è intervenuto all'Expo di Shangai per parlare del futuro dell'Inter, destinata ad entrare nel mondo dei mercati globali

Inter - Steven Zhang si schiera dalla parte di Mou : like al suo gesto allo Stadium : José Mourinho è rimasto nei cuori dei tifosi dell'Inter che non l'hanno mai dimenticato anche a distanza di quasi nove anni dal suo addio. Lo Special One, in due anni sulla panchina nerazzurra, ha ...

Esultanza Mourinho - il presidente dell'Inter Steven Zhang mette un like al suo video su Istagram : La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non ...