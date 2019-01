Tria : "Speranza per trend positivo c'è" : 22.35 "Si prevede una situazione di stagnazione, spero temporanea.Lo dicono i dati". Così il ministro Tria sull'economia italiana dopo la sua visita a Mosca ma "la speranza c'è" anche se "è difficile crescere quando gli altri non crescono". "L'andamento Npl (i crediti deteriorati delle banche)va bene,si stanno riducendo costantemente secondo i programmi Ue ed è certificato". Nell'incontro con la governatrice della Banca centrale russa: "non ...